الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ52 بمدينة «إكسبو دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، الذي أقيم في مدينة "إكسبو دبي".
وشهد الاحتفال إلى جانب سموها، جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا الصديقة، وسمو الأميرة للا حسناء شقيقة جلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة وعدد من الشيخات.
وسلط الاحتفال الضوء على قصة الاتحاد، وأبرز ملامح الرحلة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها عام 1971 .
وتزامن الاحتفال مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ومواكبةً لعام الاستدامة.
واستخدمت في العروض التي شهدها الاحتفال تقنيات تحاكي التراث وبشكل خاص نهج الاستدامة الذي تبناه أهل المنطقة منذ القدم.
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