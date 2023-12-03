الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ52 بمدينة «إكسبو دبي»

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، الذي أقيم في مدينة "إكسبو دبي".

وشهد الاحتفال إلى جانب سموها، جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا الصديقة، وسمو الأميرة للا حسناء شقيقة جلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة وعدد من الشيخات.

وسلط الاحتفال الضوء على قصة الاتحاد، وأبرز ملامح الرحلة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها عام 1971 .

وتزامن الاحتفال مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ومواكبةً لعام الاستدامة.

واستخدمت في العروض التي شهدها الاحتفال تقنيات تحاكي التراث وبشكل خاص نهج الاستدامة الذي تبناه أهل المنطقة منذ القدم.





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