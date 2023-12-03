طالبة من أصحاب الهمم نائباً لمدير مركز شرطة نايف ليوم واحد

حققت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، أمنية طالبة من أصحاب الهمم، بارتداء زي ضباط الشرطة، ومنحتها فرصة لتولي منصب نائب مدير مركز شرطة نايف ليوم واحد، إلى جانب تمكينها من القيام بجولة في الدورية السياحية الأمنية، والتعرف عن قرب على عمل شرطة دبي.

واستقبل العقيد عمر موسى عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، الطالبة ميثاء يوسف أحمد نقيب من أصحاب الهمم، فئة الإعاقة السمعية، وتبلغ من العمر 15 عاماً، مرحباً بها، ومؤكداً حرص شرطة دبي على تحقيق أماني الأطفال وإسعادهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى في تلبية أو تحقيق الطلبات الهادفة إلى إسعاد الأطفال في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

وقامت الطلبة ميثاء، أثناء تقلدها منصب نائب مدير مركز شرطة نايف، بجولات في أقسامه، ولقاء الموظفين والتعرف على سير العمل، ثم قامت بزيارة إلى مركز المعرفة والابتكار والتطوير، حيث استقبلها المقدم دكتور خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار، والذي قدم لها نبذة حول المركز ومساهمته بشكل عملي في دفع حركة الإبداع والابتكار، واحتضانه لأصحاب المواهب والمبدعين، وتبني مشاريعهم المبتكرة وتطويرها لتنفيذها على أرض الواقع، وتوظيفها في العمل الشرطي والأمني.

كما اصطحب وفد من مجلس تمكين أصحاب الهمم، ممثلاً بالنقيب محمد عبد الرحمن المرزوعي نائب رئيس المجلس، وماجد الشيخ المنسق العام، وسميرة ثابت عضو بالمجلس، والشرطية آمنة، الطالبة ميثاء بجولة في مركز الشرطة الذكي SPS، تعرفت خلالها على الخدمات الذكية التي يقدمها المركز للمتعاملين دون تدخل بشري وطوال الـ24 ساعة، ثم قامت الطالبة ميثاء بجولة في إحدى الدوريات السياحية الأمنية.

كما تعرفت الطالبة من زينب حسين، مدير تحرير مجلة خالد الصادرة عن الإعلام الأمني، واستمعت لنبذة حول المجلة ودورها في تعزيز ثقافة المفاهيم الإيجابية والقيم بين الأطفال.

وفي الختام، أهدى مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، الطالبة ميثاء يوسف هدية تذكارية، متمنين لها دوام التميز والنجاح في حياتها ومستقبلها العلمي.





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