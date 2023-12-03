«خبراء مكافحة تمويل الإرهاب» يستعرض رفع الوعي ومشاركة الخبرات

عقد أعضاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب اجتماعهم العاشر في مقر المنتدى في وزارة العدل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ومشاركة خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال القاضي الدكتور أحمد الظنحاني رئيس المنتدى: «إن الهدف من هذا الاجتماع هو رفع الوعي ومشاركة الخبرات للتعرف على المؤشرات والأنماط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله والأدوات المستخدمة لحماية الدول والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الأصول الافتراضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة».

وأشار إلى أن جرائم تمويل الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً في تتبع الأموال وحجزها ومصادرتها خاصة وأن منابع تمويل الإرهاب متنوعة، وقد تكون من خلال مصادر مشروعة كالتبرعات والعوائد التجارية، كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة ولجوء ممولي الإرهاب إلى العملات الافتراضية في ظل ضعف تصدي التشريعات والضوابط الرقابية، لذلك يضع المزيد من المسؤوليات على كافة الدول لتعزيز نظم الرقابة ومكافحة تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف قائلاً: جاء اللقاء العاشر للمنتدى للتأكيد على عزم دول المنطقة لمتابعة كل ما يطرأ على الساحة الدولية في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة جرائم غسل الأموال، لا سيما الموضوعات المستحدثة التي تعكس أهداف وأولويات عمل المنتدى.

تعزيز التعاون

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بحوث وأوراق عمل، حيث قدمت مجموعة العمل المالي دراسة للتعرف على مخاطر قطاع التمويل الجماعي والأنماط المتبعة للكشف والحد من جرائم تمويل الإرهاب لهذا القطاع، وتم كذلك عرض دليل إرشادي خاص من إعداد صندوق النقد الدولي بأفضل الممارسات لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الإرهاب، وعروض أخرى مقدمة من قبل فريق الرصد التابع للأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض نقاط الضعف المستحدثة بعنوان التهرب من العقوبات لغايات تمرير عمليات تمويل الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يسهم من خلال اجتماعاته في مناقشة المحاور الأساسية التي تعكس خبرات المشاركين حول كيفية مكافحة عمليات تمويل الإرهاب بشكل فعال، وأفضل الممارسات في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وتبادل المعلومات والدروس المستفادة من المخاطر المستحدثة، وأنماط وأساليب تمويل الإرهاب.

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