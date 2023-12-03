قادة العالم يبحثون تأسيس شراكات لأنظمة غذاء أكثر استدامة

استضاف جناح دولة الإمارات في «كوب 28» ندوة بعنوان «أهمية منصات الشراكة في تنفيذ جدول أعمال المؤتمرالخاص بالنظم الغذائية والزراعة»، وتعزيز الشراكات الدولية، وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومفوض عام أجنحة دولة الإمارات في المؤتمر، وبيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة «بريكثرو إينيرج»، والعديد من القادة من مختلف أنحاء العالم.

تناول النقاش 3 منصات شراكة محورية؛ المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM)، والتعاون التقني للأنظمة الغذائية، حيث يلعب كل منها دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المستدامة، كما تناولت الندوة ضرورة التعاون الاستراتيجي بما يتماشى مع تطبيق إعلان الإمارات حول الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، وجدول أعمال المؤتمر الخاص بالنظم الغذائية والزراعة.

«استشارية البحوث الزراعية»

عقب إطلاق المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، أكبر شبكة أبحاث زراعية دولية ممولة من القطاع العام، لحملتها الاستثمارية الجديدة، أكدت على الحاجة إلى القيام باستثمارات مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية، بما في ذلك دعم أجندة البحوث التي تركز على المناخ وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، والاستفادة من الابتكار مع اعتماد التقييم العالمي للمبادرات قبل عام 2030.

وأكدت الدكتورة أسمهان الوافي، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، على الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في العلوم باعتباره الأسلوب الأمثل لإيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالتغير المناخي. وتطرقت إلى الاجتماع مع المجتمع العلمي، وتسخير التكنولوجيا في سبيل مساعدة العاملين في قطاع الزراعة وتزويد صغار المزارعين بالأدوات والبيانات والتقنيات اللازمة لتحسين محاصيلهم وسبل عيشهم.

التزام

وسلط آندرو ميتشل، وزير الدولة في الخارجية البريطانية، الضوء على التزام بلاده في البحوث والتطوير الزراعي العالمي، بما يتماشى مع الدعم المستمر للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وشدد على أهمية معالجة التفاوت العالمي في الوصول إلى الغذاء، مستشهداً بالجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية باعتبارها مبادرة مثالية، ومؤكداً أهمية العلم والبحث والتكنولوجيا في إحداث تغيير حقيقي.

دور محوري

وتحدث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للأمن الغذائي العالمي، الدكتور كاري فاولر، عن الدور المحوري للابتكار في تعزيز التطلعات وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالمناخ. وسلط الضوء على عدم كفاية ما تم إنجازه حتى الآن في تعزيز الإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل. كما دعا إلى اتباع نهج أكثر جرأة للبحث والتطوير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوفت بالتزاماتها تجاه المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، حيث خصصت مبلغ 215 مليون دولار لصالحها، كما أعلن خلال الندوة عن تعهد بلاده بتخصيص مبلغ إضافي بقيمة 100 مليون دولار على مدار العامين المقبلين.

إشادة

وأشاد بيل غيتس بابتكارات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مشدداً على الحاجة الملحة إلى ضخ استثمارات كبيرة في سبيل تطوير حلول مبتكرة لمساعدة صغار المزارعين في أفريقيا وآسيا بالأدوات والموارد اللازمة، لكي يتمكنوا من تطوير الآلية التي يعتمدونها في أساليبهم الزراعية وتأمين الغذاء والتأقلم بمرونة عالية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

مساهمة

وأعلن الأمير جيم دي بوربون دي بارم، مبعوث المناخ الهولندي عن المساهمة بـ 110 ملايين دولار على مدى العامين المقبلين بالإضافة إلى 150 مليون دولار إضافية لصالح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). فيما سلطت آن بيث تفينريم، وزيرة التنمية الدولية في النروج الضوء على الحاجة الملحة لثورة زراعية، وأثنت على مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.



الابتكار الزراعي

تم إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM) خلال «كوب 28»، وتضمنت آلية الابتكار الزراعي الواسعة النطاق ودورها في توسيع الابتكارات المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي والتحديات الزراعية.

وناقش الاقتصادي الأمريكي البروفيسور مايكل كريمر إمكانية توسيع نطاق الابتكارات، مؤكداً أهمية دور آلية الابتكار الزراعي الواسعة النطاق في الانتقال إلى ابتكارات النظم الغذائية. وشكر جورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها. كما أوضح الدكتور أندي جارفيس، مدير تحالف مستقبل الغذاء التابع لصندوق بيزوس لدعم الأرض على البروتين البديل المستدام.

التعاون التقني للأنظمة الغذائية

وركزت الجلسة الأخيرة على التعاون لتحقيق الأهداف الرئيسة الواردة في إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وضمان وصول الأطراف المشاركة إلى الموارد التقنية الضرورية لتعزيز القدرة على الصمود في مجال الغذاء.



وتعهدت الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا (AGRA)، بتقديم الدعم وتعزيز قدرات الدول وتشجيع جيل الشباب على المشاركة وتوفير فرص العمل اللازمة. كما أشاد فرانشيسكو كورفارو، المبعوث الإيطالي المعني بتغير المناخ، بالمبادرة التعاونية، مشدداً على أهمية الإجراءات المحلية التي تتبناها الدول لدعم صغار المزارعين في تحقيق زراعة مرنة، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وركزت الجلسة، مع ألفاريو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، على أهمية الأمن الغذائي، مشدداً على التزام المنظمة بإزالة انعدام الأمن من النظام الغذائي ووضع خطط للتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رئاسة إيطاليا المقبلة لمجموعة السبع.

خطوة مهمة

وأشاد الدكتور يورجن فوجيل، نائب الرئيس للتنمية المستدامة في البنك الدولي، بالمحادثات باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق خطط العام الماضي بإحداث نقلة نوعية في النظم الغذائية العالمية. وأكد أنه من الواضح أنه لن يتم التوصل لحلول لمشكلة التغير المناخي دون معالجة الجوانب المتعلقة بالأنظمة الغذائية بشكل مختلف، والتركيز على الاستثمارات الزراعية منخفضة الميثان، والالتزام بالعمل المدروس للانتقال من مرحلة التخطيط إلى العمل الفعلي. ودعا إلى تقديم الدعم لتسريع هذه التغييرات الضرورية، مؤكداً دور الشراكات في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها مؤتمر «كوب 28»، والتزامات قادة العالم بتحقيق مستقبل مستدام.



