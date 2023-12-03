مبادرة لمكافأة المستهلكين ذوي الخيارات المستدامة لإعادة زراعة أشجار القرم في الإمارات

أعلنت كل من «لولو» و«يونيليفر» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، شراكتهما في مبادرة جديدة تهدف إلى إعلام المستهلكين ومكافأتهم على اتخاذ خيارات أكثر استدامة، فستتم مكافأة المستهلكين الذين يختارون منتجات أكثر استدامة مع دعم الجهود الرامية إلى ترميم الأشجار عبر تحالف كوكب لا يقدر بثمن، وهي مبادرة دولية من قبل ماستر كارد، وتتضمن مبادرات ترميم واستعادة أشجار القرم المحلية في دولة الإمارات. وستقوم اللولو، بالتعاون مع يونيليفر، بتثقيف المستهلكين بالدور الذي يمكن أن يؤدوه للتوجه نحو التغيير المستدام في سلوك المستهلك والدور المهم والمجدي لأشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي.

وأقيمت مراسم توقيع الشراكة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بين أشرف علي موسليام المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وخليل ياسين، رئيس شركة يونيليفر آرابيا، وآمنة أجمل نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستر كارد، وبحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو.

وكجزء من التعاون، ستقوم لولو الإمارات بتثقيف وتشجيع وتحفيز المستهلكين على إجراء عمليات شراء مستدامة، فيما ستقوم شركة يونيليفر بإشراك المستهلكين عبر علاماتها التجارية والإسهام في تمويل ترميم واستعادة أشجار القرم عبر تحالف كوكب لا يقدر بثمن، الذي تديره ماستر كارد بالتعاون مع منظمة الحفظ الدولية، ومعهد الموارد العالمية، وتوحيد جهود المستهلكين وتجار التجزئة والمؤسسات المالية لمكافحة تغير المناخ عبر ترميم واستعادة 100 مليون شجرة. وفي الإمارات، تتضافر الجهود بين ائتلاف «كوكب لا يقدر بثمن» ومنظمة الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي لصون الطبيعة لترميم واستعادة أشجار القرم المحلية.

وتعد أشجار القرم واحداً من أكثر النظم البيئية الغنية بالكربون في هذا الكوكب، حيث تخزن في المتوسط 1000 طن من الكربون لكل هكتار في كتلتها الحيوية والتربة الأساسية.

وتعليقاً على المبادرة، قال خليل ياسين، رئيس شركة يونيليفر آرابيا: يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع لولو وماستر كارد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، لمكافأة خيارات المنتجات المستدامة وترميم واستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم «يونيليفر» حماية وصون الطبيعة، إذ تؤدي أشجار القرم دوراً مهماً ومُجدياً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية والمساعدة على التخفيف من تغير المناخ، وبإظهار تقديرنا للطبيعة، فإننا لا نقدم حماية بيئية أقوى فحسب، وإنما نحقق أيضاً تأثيرات إيجابية ملموسة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وإننا نؤمن في يونيليفر بأنه يمكننا استخدام الانتشار الواسع لعلاماتنا التجارية لتثقيف المستهلكين وتحفيزهم على اتخاذ خيارات مستدامة، والعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ البرنامج بشكل مُجدٍ.

وقالت آمنة أجمل، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستر كارد: تعد أزمة المناخ واحدة من القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا، وتظل قوة التكاتف واحدة من أكثر الطرائق جدوى لإحداث تغيير إيجابي. وفي ماستر كارد، تتضافر جهودنا لبناء مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن مسؤولية قادة السوق تزويد المستهلكين المعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات شراء مسؤولة ورد الجميل للمجتمع، وإننا نتطلع إلى العمل مع يونيليفر واللولو للوفاء بالتزاماتنا لدعم الاستدامة البيئية والعمل المناخي.

وتعليقاً على التعاون، قال أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو: باحتسابنا إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، نفتخر بهذا التحالف مع ماستر كارد ويونيليفر، وهو تعاون هادف ومبتكر تم الكشف عنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وإن التزامنا الثابت الاستدامة يبرز جلياً في مهمتنا في تحفيز العمل المناخي الجماعي وتشجيع المستهلكين على تبني خيارات صديقة للبيئة، وبدعم الممارسات المستدامة ودعم مبادرات ترميم أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نطمح إلى أداء دور محوري في صون الطبيعة وتعزيز العمل المناخي. إن مجموعة اللولو تسعى لإنشاء شراكة ناجحة مع يونيليفر وتلتزم تعزيز الوعي وتمكين المستهلكين من اتخاذ الخيارات التي تتوافق مع رفاهية بيئتنا وازدهارها للأجيال القادمة.



