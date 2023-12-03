مسيرة قوارب التجديف.. صفر كربون وماء نظيف

شارك أكثر من 50 رياضياً ورياضية في مسيرة قوارب التجديف بالقناة المائية في دبي، أول من أمس، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وانعقاد مؤتمر «كوب 28»، ووقع المشاركون على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية «صفر كربون.. ماء نظيف» والذي كان عنوان المسيرة،

التي شارك فيها قوارب التجديف المختلفة ومنها الفئات الأولمبية فردي وزوجي ورباعي وقارب التنين الشهير، حيث أبحرت جميعها في مسافة تزيد على 3 كم.

وأعطى إشارة انطلاق الحدث الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وأكد أن المسيرة مساهمة من القطاع الرياضي لتوعية المجتمع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» نحو ممارسات تدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن الشراع والتجديف من الرياضات الصديقة للبيئة والمحفزة للمجتمع لأنها توفر جميع المعايير للنجاح.

حضور

تقدم الحضور عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية، وعدد من الشخصيات الرياضية العالمية، منهم البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوف رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية للترويج للسياحة المائية، والصيني وانج شي رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف، الرئيس الفخري للمنظمة العالمية لقناة التجديف، وفينسنت جايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة، ولي كين السفير الدولي لمنظمة «جي سي آر أيه»، وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية، والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية، والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية.

نظم المبادرة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع منظمة «قناة التجديف» العالمية، وهي منظمة مقرها الصين، وتعمل تحت شعار «ماء نظيف وصفر كربون»، وتهدف الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، بغرض التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

جمعت دبي نخبة أهل البحر وصناع القرار في رياضة قوارب التجديف العالمية من خلال مسيرة قوارب التجديف التي أبحر فيها ما يزيد على 50 رياضياً ورياضية مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا أول من أمس بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد 52 وانعقاد مؤتمر «كوب 28»،

وهدفت المبادرة الفريدة التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.



ونطمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع المنظمة العالمية قناة التجديف (من شرم الشيخ 27 إلى دبي 28) ومقرها الصين وتعمل تحت شعار (ماء نظيف وصفر كربون)، حيث تهدف الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وحضر الحفل الرسمي للمبادرة وأعطى إشارة الانطلاق للحدث الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وعضوا مجلس الإدارة كل من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية.

كما تقدم كبار الشخصيات العالمية البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوفي رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية لترويج السياحية المائية والصيني وانغ شي الرئيس الفخري للمنظمة العالمية لقناة التجديف رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف وفينسنت غايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة ولي كين السفير الدولي لمنظمة (جي سي آر أيه) وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية.

وبدأت الفعاليات في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالقرب من القناة المائية، حيث عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الترحيب بضيوف الحدث وجرت مراسم تكريم كبار الشخصيات المشاركة من قبل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمنظمة العالمية لقناة التجديف قبل أن يوقع المشاركون على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية (صفر كربون.. ماء نظيف) والذي حمل عنوان المسيرة وبعدها التقاط الصور التذكارية قبل الإيذان للمشاركين بالانطلاق إلى عرض مياه القناة عبر قوارب التجديف المختلفة ومن بينها الفئات الأولمبية فردي وزوجي ورباعي إلى جانب قارب التنين الشهير، حيث أبحرت جميعها نحو مسافة تزيد على 3 كلم وسط متابعة رواد القناة المائية وزوار لؤلؤة الخليج دبي.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف على تقديم التهنئة للإمارات قيادة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أن المسيرة مساهمة من القطاع الرياضي لتوعية المجتمع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» نحو ممارسات تدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة، منوهاً إلى أن رياضات الشراع والتجديف هي صديقة للبيئة ومحفزة للمجتمع باعتبار توفر جميع المعايير لنجاحها في الإمارات.

2023

ومن جانبه ثمن محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية دور الشركاء في إنجاح تظاهرة التوعية وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والمنظمة العالمية لقناة التجديف وجميع الأندية والفرق المتخصصة في رياضات قوارب التجديف بمختلف أنواعها، مؤكداً أن صوت المسيرة الذي حمل عبارتي (صفر كربون.. ماء نظيف) وصل صداه للجميع.

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي قائلاً: هدف آخر جديد يحققه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في سنة 2023 عام الاستدامة بإضافة فعالية مجتمعية مؤثرة مثل المسيرة الرائعة والتي حملت عنواناً بارزاً (صفر كربون.. ماء نظيف) وحظيت بمشاركة أهل البحر وصناع القرار في العالم تقدمهم البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوفي رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف الذي خاض تجربة استثنائية في شواطئ دولتنا المضيافة.

وخطفت مشاركة نجوم ونجمات المنتخب الوطني للتجديف ولاعبي الأندية الوطنية من أندية أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية الثقافي الرياضي وفرق المؤسسات الوطنية الأضواء في المسيرة، حيث برزت مشاركة فتيات الإمارات بطلاتنا اللاعبات عهود مصبح الظاهري وظبية المنصوري وشمسة عدنان.

لحن الماء

وشارك في فقرات المسيرة، الموسيقار الصيني البروفيسور جاو كان أستاذ التربية الموسيقية في المعهد المركزي للموسيقى (بكين)، ومعهد سينسيناتي للموسيقى والحائز على جائزة (إيما هوغ) الدولية للفنانين الشباب ومسابقة نابولي الدولية «ألبرتو كورسي» للكمان والجائزة الكبرى الوطنية الصينية، حيث قدم مقطوعة موسيقية رائعة بعنوان (الماء) خلال الحفل الرسمي لانطلاق المسيرة نالت استحسان الحضور.

100

قال الصيني كين لي، مؤسس المنظمة العالمية لتجديف القناة والأمين العام السابق لاتحاد التجديف الآسيوي إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة القناة ومفهوم حماية البيئة منخفضة الكربون من أجل التنمية المستدامة عبر الوصول إلى أكثر من 100 مدينة ووجهة حول العالم.

وأضاف كين لي انطلقت المنظمة في تنفيذ مبادرتها في سبتمبر 2021 في مدينة يانغتشو بشرق الصين على قناة غرانت، وهي أطول وأقدم قناة في تاريخ العالم، مشيداً بالنجاح الذي تحقق مع الوصول هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وختام فعاليات 2023 بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».