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السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط في الكويت

12/3/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة نفط الكويت، مساء اليوم، أن حريقاً محدوداً اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، مؤكدةً أنه تمت السيطرة عليه من دون تأثر عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الحريق المحدود قد اندلع أثناء تنفيذ أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول، ما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.

وذكرت أن الفرق المعنية سيطرت على الحريق؛ إذ استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة، بحسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق، مشيرةً إلى أنها تسير وفق الخطط الموضوعة.

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