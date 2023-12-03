توتنهام يفرض تعادلاً قاتلاً على مانشستر سيتي وفوز جنوني لليفربول في الدوري الإنجليزي

فرض توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب التعادل الثالث توالياً وجاء بهدف قاتل 3-3 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما سمح لليفربول في أن يصبح ثانياً بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولهام 4-3.

وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لفريق كان متصدراً للترتيب مع الوصول الى المرحلة العاشرة، تنفس توتنهام ومدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو الصعداء بفضل السويدي ديان كولوشيفسكي الذي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من لقاء مثير ومتقلب انتهى باكتفاء حامل اللقب بتعادل ثالث توالياً.

وخاض سيتي لقاءه مع توتنهام على خلفية تعادلين على التوالي أمام تشلسي (4-4) وليفربول (1-1) ما سمح لأرسنال بالتصدر.

وبدا فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في طريقه للعودة الى سكة الانتصارات بعدما وضعه جاك غريليش في المقدمة قبل تسع دقائق على النهاية، لكن الضيوف لم يستسلموا وخطفوا التعادل والنقطة التي جعلتهم في المركز الخامس أمام نيوكاسل.

وكما حصل معه في مبارياته الثلاث الماضية، كان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بتسديدة من زاوية ضيقة إثر تمريرة من السويدي ديان كولوشيفسكي (6).

لكن الكوري الجنوبي تحوّل بعد أقل من ثلاث دقائق من "بطل" الى "شرير" بعدما أهدى سيتي التعادل بتحويله الكرة بركبته خطأ في شباك فريقه إثر ركلة حرة نفذها فيل فودن (8) الذي أنهى الشوط الأول لصالح فريقه بتسديدة جميلة في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس (31).

وفي الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في منح فريق بوستيكوغلو التعادل بكرة جميلة من مشارف المنطقة وصل إليها الحارس البرازيلي إيدرسون من دون أن يتمكن من صدها (61).

وأعتقد سيتي أنه قال الكلمة الأخيرة حين استفاد من خسارة المالي إيف بيسوما للكرة أمام منطقة جزاء فريقه لتصل الى النرويجي إرلينغ هالاند، فحولها الأخير عرضية باتجاه غريليش الذي أودعها الشباك (81)، مسجلاً هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 8 أبريل.

إلا أن كولوشيفسكي خطف التعادل في الدقيقة الأخيرة بكرة رأسية بعد عرضية من بيرنان جونسون في نهاية متشنجة نتيجة غضب لاعبي سيتي وغوارديولا من قرار الحكم بعدم احتساب أفضيلة اللعب لغريليش المنفرد وتفضيله ايقاف الهجمة لاحتساب خطأ لصالح هالاند.

ألكسندر أرنولد يهدي ليفربول فوزاً قاتلاً



وعلى ملعب "أنفيلد"، قاد ترنت ألكسندر-أرنولد فريقه ليفربول الى فوز جنوني قاتل على ضيفه فولهام 4-3 بتسجيله هدف النقاط الثلاث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

وخرج فريق المدرب الألماني يورغن كلوب منتصراً للمرة 11 توالياً على "أنفيلد" في جميع المسابقات بعد معاناة وتخلفه قبل 10 دقائق على النهاية، رافعاً رصيده الى 31 نقطة في الوصافة بفارق نقطة أمام سيتي ونقطتين خلف أرسنال المتصدر الفائز السبت على ولفرهامبتون 2-1.

وبدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد بعدما تقدم في الدقيقة 20 من ركلة حرة رائعة لألكسندر-أرنولد ارتدت من العارضة ومن ظهر الحارس الألماني بيرند لينو والى الشباك ليحتسب الهدف خطأ في مرماه (20)، لكن لاعبه السابق الويلزي هاري ويلسون رد سريعاً وأدرك التعادل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من الأميركي أنتوني روبسون.

وعاد فريق كلوب ليتقدم مجدداً بهدف رائع آخر بطله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بتسديدة بعيدة (38)، لكن فولهام عاد الى الأجواء عبر الهولندي كيني تيتي الذي حوّل الكرة في الشباك إثر ركلة ركنية (3+45).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين فاجأ فولهام مضيفه بهدف التقدم برأسية البديل الجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد، إلاّ أنّ الياباني واتارو إندو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله بتسديدة من خارج المنطقة (87)، قبل أن يضرب ألكسندر-أرنولد بهدف الفوز بعد دقيقة بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة إثر معمعة أحدثها زميله البديل الهولندي كودي خابكو عقب تسديدة صدها الحارس لينو (88).

وبعد اللقاء، قال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "لا أعتقد أني رأيت في حياتي مباراة بهذا الكمّ من الأهداف الجميلة. لكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كنا قريبين من خسارتها..."، معتبراً أن "كرة القدم تُحسم بالتفاصيل. كنا جيدين حقاً في المباراة ولعبنا الكثير من الأشياء الجيدة لكن النتيجة كانت 2-2 بعد انتهاء الشوط الأول وبطريقة مستحقة (لفولهام)".

وتحسر الألماني على إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي ترك الملعب في الدقيقة 69، قائلاً "اليوم، الشيء الوحيد الذي عكّر المباراة هو جويل ماتيب... لا تبدو الأمور جيدة وأعتقد أنه سيغيب" عن الملاعب لفترة طويلة.

وعلى "ستامفورد بريدج"، قاد الأرجنتيني إنسو فرنانديس فريقه تشلسي الى الفوز على ضيفه برايتون 3-2 بتسجيله ثنائية (17 و56 من ركلة جزاء)، في لقاء أكمله النادي اللندني بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد قائده كونور غالاغر.

وبهذا الفوز الذي ساهم فيه ليفاي كولويل (21) فيما كان هدفا برايتون من نصيب الأرجنتين فاكوندو بوانانوتي (43) والبرازيلي جواو بدرو (2+90)، رفع تشلسي رصيده الى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد برايتون عند 22 في المركز الثامن.

وبكرة رأسية، أنقذ أولي واتكنز فريقه أستون فيلا الرابع من الهزيمة الرابعة للموسم وأدرك التعادل أمام مضيفه بورنموث 2-2 في لقاء تقدم خلاله الأخير مرتين عبر الغاني أنطوان سيمينيو (10) ودومينيك سولانكي (52)، قبل أن يرد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري عبر الجامايكي ليون بايلي (20) وواتكنز (90).

ورفع فيلا رصيده الى 29 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف سيتي.

وانتهت مواجهة الديربي بين الجارين اللندنيين وست هام وكريستال بالاس بالتعادل 1-1.





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