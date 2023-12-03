القبض على المتسبب في وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور

(MENAFN
- Al-Bayan)
قبضت السلطات الأمنية المصرية على المتسبب في وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور الذي لقي حتفه اليوم خلال حادث مروري أصيبت خلاله زوجته.
وذكر موقع «الدستور» الإخباري أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.
وبالانتقال والفحص، تبيَّن وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى، واتضح أنه الفنان أشرف عبد الغفور، وكان برفقته زوجته، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونُقل جثمان الفنان إلى ثلاجة المستشفى.
وكشفت التحريات الأمنية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان الراحل ووفاته عن عمر يناهز 81 عاماً، وإصابة زوجته بإصابات خطرة.
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وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور بحادث سير
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