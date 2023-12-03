القبض على المتسبب في وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور

قبضت السلطات الأمنية المصرية على المتسبب في وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور الذي لقي حتفه اليوم خلال حادث مروري أصيبت خلاله زوجته.

وذكر موقع «الدستور» الإخباري أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى، واتضح أنه الفنان أشرف عبد الغفور، وكان برفقته زوجته، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونُقل جثمان الفنان إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان الراحل ووفاته عن عمر يناهز 81 عاماً، وإصابة زوجته بإصابات خطرة.





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