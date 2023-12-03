فوز متأخر لروما يضعه في المركز الخامس بالدوري الإيطالي

بات روما خامساً بعدما حول تخلفه أمام مضيفه ساسوولو الى فوز متأخر 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله البرازيلي ماتيوس هنريكي في الدقيقة 25 بعد تمريرة من دومينيكو بيراردي، لكنه استفاد من النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد دانيال بولوكا نتيجة خطأ على الأرجنتيني لياندرو باريديس (63) ليعود الى الأجواء من ركلة جزاء انتزعها البديل الدنماركي راسموس كريستينسن ونفذها الأرجنتيني باولو ديبالا (76).

وفرض كريستينسن الذي دخل في بداية الشوط الثاني، نفسه نجم اللقاء بخطفه هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد تمريرة من ديبالا، رافعاً رصيد فريق العاصمة الى 24 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف نابولي حامل اللقب الذي يلتقي لاحقاً مع ضيفه إنتر الساعي الى استعادة الصدارة من يوفنتوس.

واستفاد روما على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له ليتشي الثالث عشر بعدما سجل هدفاً في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ليخرج بالتعادل أمام بولونيا 1-1.

وكان بولونيا في طريقه الى تحقيق الفوز بعد ان تقدم عن طريق اليوناني خارالامبوس ليكويانيس من ركلة حرة مباشرة لولبية رائعة (68)، بيد ان زميله ريكاردو كالافيوري ارتكب خطأ على حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني الذي تقدم في الثواني الاخيرة في محاولة لادراك التعادل لفريقه، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بنجاح البديل روبرتو بيكولي.

وبات رصيد بولونيا 22 نقطة وتراجع الى المركز السادس لصالح فيورنتينا الذي حقق فوزاً كبيراً على ضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني لوكاس بيلتران (6 من ركلة جزاء) وريكاردو سوتيل (17) وجاكومو بونافنتورا (56).

وقد يتراجع بولونيا حتى المركز الثامن لصالح أتالانتا (20 نقطة) الذي يواجه مضيفه تورينو في ختام المرحلة الاثنين.

وفي مواجهة بين فريقين يحاولان الابتعاد عن منطقة الخطر، تعادل أودينيزي مع ضيفه فيرونا 3-3 بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين وبعدها 3-2 حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف البديل الفرنسي توما هنري التعادل في الوقت القاتل.

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