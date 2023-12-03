النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تطلق باقة للسيارات المستعملة والقديمة

أطلقت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية، باقة من الخدمات المالية التأمينية، في إطار مساعيها الدؤوبة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أعمالها، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية المبتكرة لمتعامليها. تعكس المنتجات الجديدة، تفاني الشركة في تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، من خلال توفير أفضل الحلول التأمينية، بهدف الارتقاء بمستوى حماية المركبة لمستويات غير مسبوقة، تتضمن خدمات تأمينية، تشمل السيارات القديمة والمستعملة.

يُشار إلى أن الباقات الجديدة جرى تطويرها بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة، على أن تُدار من قبل «ويبوينت سيسمتز»، وتقدم مجموعة شاملة من المزايا للتنقل على الطرق المفتوحة، مع توفير حماية للأصول القيّمة من مختلف الأوجه. وتتضمن كذلك باقة صُممت خصيصاً للسيارات الجديدة والمستعملة والقديمة التي يبيعها الوكلاء، يساعد هذا الحل على حماية المركبة في حالة الخسارة الكلية، عن طريق سد الفجوة بين المستحقات التأمينية والفاتورة الأصلية أو القيمة المؤمن عليها.

وأعرب ديان في آي بي إي الرئيس التنفيذي لشركة «ويبوينت سيستمز»، عن اعتزازه بالشراكة مع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية، قائلاً: «نحن في «ويبوينت سيستمز» ملتزمون بحماية السيارات، من خلال شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة للسيارات في منطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في تعاوننا الوثيق مع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية، والنابودة للسيارات، بهدف توفير باقات نوعية لخدمات التأمين، تضمن للعملاء راحة البال وحماية مركباتهم».

فيما قال كارل ماثيو نائب رئيس قيم «أفينيتي موتور»، المعني بتوفير حلول تأمينية لعلامات السيارات الفاخرة لدى النابودة لخدمات الوساطة التأمينية: «يسعدنا تقديم منتجات التأمين الجديدة، وهي تتويج لتفانينا في خدمة عملائنا، وتوفير أفضل مستويات الحماية التأمينية. وأود التنويه إلى أننا نقدم لمتعاملينا، سواء مستخدمي النقل اليومي، أو عشاق الرحلات، خلال عطلات نهاية الأسبوع، تغطية تأمينية متميزة، حيث إننا نُدرك تماماً أن احتياجات كل واحد منهم التأمينية مختلفة».

توفر وثائق التأمين من النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تغطية شاملة، وذلك لحماية الممتلكات والأصول.