-->

Monday, 04 December 2023 03:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن زايد يخصص 100 مليون دولار لصالح صندوق «بلوغ الميل الأخير»

12/3/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت معالي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصص مبلغ 100 مليون دولار لصالح صندوق «بلوغ الميل الأخير».

وقالت معاليها، اليوم، خلال كلمة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28: «يسعدني اليوم أن أعلن باعتباري شريكاً مؤسساً في منظمة صندوق بلوغ الميل الأخير، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد تعهَّد بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتوسيع الصندوق؛ لتصل إلى 39 دولة في أفريقيا».

وأضافت أنه «سيتم تخصيص هذا المبلغ لمكافحة جائحة العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوية، وكذلك لدولة اليمن الشقيقة»، مؤكدةً
أن هذا الالتزام يمثل رؤية طموحة لأفريقيا الخالية من عبء هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وفرصة تاريخية لإطلاق العنان لإمكانات البشر في جميع أنحاء القارة.

وتوجهت بالشكر إلى «شركائنا من البلدان الذين يقومون بجهود حثيثة لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة»، معربةً عن عميق «الامتنان للجهات الخيرية والشركاء من المنظمات غير الحكومية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الشركاء من البلدان المانحة الذين شاركونا رحلتنا لتحويل هذا التعهد إلى واقع».


MENAFN03122023000110011019ID1107528386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث