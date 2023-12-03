محمد بن زايد يخصص 100 مليون دولار لصالح صندوق «بلوغ الميل الأخير»

أعلنت معالي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصص مبلغ 100 مليون دولار لصالح صندوق «بلوغ الميل الأخير».

وقالت معاليها، اليوم، خلال كلمة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28: «يسعدني اليوم أن أعلن باعتباري شريكاً مؤسساً في منظمة صندوق بلوغ الميل الأخير، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد تعهَّد بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتوسيع الصندوق؛ لتصل إلى 39 دولة في أفريقيا».

وأضافت أنه «سيتم تخصيص هذا المبلغ لمكافحة جائحة العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوية، وكذلك لدولة اليمن الشقيقة»، مؤكدةً

أن هذا الالتزام يمثل رؤية طموحة لأفريقيا الخالية من عبء هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وفرصة تاريخية لإطلاق العنان لإمكانات البشر في جميع أنحاء القارة.

وتوجهت بالشكر إلى «شركائنا من البلدان الذين يقومون بجهود حثيثة لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة»، معربةً عن عميق «الامتنان للجهات الخيرية والشركاء من المنظمات غير الحكومية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الشركاء من البلدان المانحة الذين شاركونا رحلتنا لتحويل هذا التعهد إلى واقع».



