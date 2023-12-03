«الهلال الأحمر الإماراتي» تواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع طرود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت المساعدات الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة في المناطق الأكثر تضررا في غزة، واشتملت على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن شكرهم البالغ وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.



