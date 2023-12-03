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الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة

12/3/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري الأحد إن القوات البرية الإسرائيلية تعمل ضد حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف للصحفيين في تل أبيب "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد مراكز حماس في كل قطاع غزة"..


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