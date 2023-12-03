الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة
التاريخ
12/3/2023 3:00:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري الأحد إن القوات البرية الإسرائيلية تعمل ضد حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف للصحفيين في تل أبيب "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد مراكز حماس في كل قطاع غزة"..
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