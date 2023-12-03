توفي بحادث سير .. من هو الفنان أشرف عبد الغفور؟

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- Khaberni) خبرني - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي، الأحد، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري.
وقالت انباء جديدة ان عبد الغفور كان برفقة زوجته وقت وقوع الحادث ، ولا تزال زوجته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.
من هو أشرف عبد الغفور ؟
الفنان الراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.
ولد عبد الغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.
عمل لفترة قصيرة معيدا في معهد السينما قبل أن يهجر السلك الأكاديمي وينضم إلى المسرح القومي، الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر من أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب.
وتميز الفنان الراحل في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها مسلسلات "القاهرة والناس"، و"زيزينيا"، و"جبل الحلال"، وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، مثل "الليث بن سعد"، و"الإمام النسائي"، و"هارون الرشيد".
كما قدم عبد الغفور عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية، منها "فرقة المرح"، و"صوت الحب"، و"الشوارع الخلفية"، و"الرسالة".
وكرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.
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