توفي بحادث سير .. من هو الفنان أشرف عبد الغفور؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي، الأحد، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري.

وقالت انباء جديدة ان عبد الغفور كان برفقة زوجته وقت وقوع الحادث ، ولا تزال زوجته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.





من هو أشرف عبد الغفور ؟

الفنان الراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

ولد عبد الغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.

عمل لفترة قصيرة معيدا في معهد السينما قبل أن يهجر السلك الأكاديمي وينضم إلى المسرح القومي، الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر من أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب.

وتميز الفنان الراحل في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها مسلسلات "القاهرة والناس"، و"زيزينيا"، و"جبل الحلال"، وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، مثل "الليث بن سعد"، و"الإمام النسائي"، و"هارون الرشيد".

كما قدم عبد الغفور عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية، منها "فرقة المرح"، و"صوت الحب"، و"الشوارع الخلفية"، و"الرسالة".

وكرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.



