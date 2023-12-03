دوريان الملكة.. تعرف على فوائد الفاكهة ذات الرائحة الكريهة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يحتوي العالم على العديد من أنواع الفواكه التي تختلف بأشكالها ومذاقاتها، فهناك الفاكهة التي تتميز بشكلها الجميل، وهناك التي تجذب المستهلكين برائحتها الطيبة، إلا أن الغريب والنادر، هو عندما تتمكن فاكهة مثل "دوريان"، ذات الرائحة الكريهة، من القدرة على جذب المستهلكين في العالم.

أظهر تقرير حديث لبنك HSBC أن الطلب العالمي على فاكهة "دوريان"، ارتفع بنسبة 400 في المئة على أساس سنوي، بدعم كبير من جنون الطلب في الصين، التي استوردت ما قيمته 6 مليارات دولار من الفاكهة "دوريان"، وهو ما يمثل 91 بالمئة من الطلب العالمي.

كره شديد وحب شديد لـ "دوريان"

يقول المهندس الزراعي أحمد القاسم

إن فاكهة الـ"دوريان" تمتلك رائحة كريهة شديدة، ولكنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مشيرا إلى أن ليس هناك رأيٌ وسطيٌ بشأن هذه الفاكهة، حيث تنقسم آراء الناس بشأنها بين الكره الشديد والحب الشديد، بحسب سكاي نيوز.

وبحسب القاسم فإن فاكهة "دوريان" تحمل وصف "ملكة الفواكه" في مناطق جنوب شرق آسيا، وهي من الفواكه التي تنمو على أشجار شاهقة، ضمن الغابات الاستوائية في ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، وهي تأتي بشكل دائري كبير الحجم، وقشرتها قاسية تغطيها الأشواك، وفي داخلها اللب الأصفر، الذي يؤكل وله طعم لاذع.

من جهتها تقول أخصائية التغذية تالا الخطيب

إنه رغم الاختلاف العجيب في الأذواق، حول فاكهة "دوريان" ولجوء بعض الدول إلى حظرها في وسائل النقل العامة، والطائرات بسبب رائحتها الكريهة، إلا أنه لا يوجد اختلاف حول فوائدها الصحية المذهلة، مشيرة إلى أن ثمرة "دوريان" تحتوي على فيتامين سي وبي وأيه، بالإضافة إلى معادن البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الزنك، كما تحتوي علي حمض الفوليك والفوسفور والزيوت النباتية المفيدة.

وتكشف الخطيب أن فاكهة دوريان لها عدة فوائد يتلخص أبرزها بما يلي:

تساعد على الهضم ومحاربة الكوليسترول

تحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية، التي تعتبر ضرورية في المساعدة على الهضم، وبالتالي فإن تناولها يحد من أمراض، مثل الإمساك وانسداد وتشنجات الأمعاء وانتفاخ البطن، ما يساعد أيضا على التقليل من أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم، كما أن الألياف تساعد على تقليل كمية الكوليسترول السيء LDL في الجسم وإزالته قبل أن يتسبب تراكمه بأضرار للقلب والأوعية الدموية.

تحمي القلب

ثمرة "دوريان" غنية بمعدن البوتاسيوم، الذي يقلل من ضغط الدم، ما يُخفف من إجهاد الأوعية الدموية والشرايين، ويقلل من فرص تطور أمراض، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

تكافح الشيخوخة

تحتوي فاكهة "دوريان" على تشكيلة كبيرة من خصائص مضادات الأكسدة، التي تساعد الانسان على مكافحة الجزئيات، التي تتسبب في تلف الخلايا الحية في الجسم، ما يكافح الشيخوخة ويؤخر ظهور أعراض مثل التجاعيد، والبقع السوداء، وفقدان الشعر.

تعزز صحة العظام

تعد "دوريان" مصدرا مهما لمعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، التي تحافظ على قوة العظام.

تعالج فقر الدم

نظرا لاحتواء "دوريان" على مستويات عالية من حمض الفوليك، الذي يعد عنصرا أساسيا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن هذه الفاكهة تساعد في علاج فقر الدم.