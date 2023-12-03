لوموند: نتنياهو يهرب إلى الأمام في الحرب

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحت عنوان:“هروب نتنياهو إلى الأمام في الحرب”، قالت صحيفة“لوموند” الفرنسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المهووس ببقائه السياسي، يرفض فكرة الدولة الفلسطينية ولا يقدم سوى حلول افتراضية لمستقبل القطاع الساحلي.

وبحسب الصحيفة“بعد نحو شهرين من الحرب كانت النتائج هزيلة.. عاد أقل من نصف عدد“الرهائن”، وما زالت حماس تسيطر على غزة بشكل جيد لدرجة أن الهدنة استمرت سبعة أيام دون أي انتهاك كبير، قبل أن تقرر الحركة الفلسطينية، توقعاً لفشل المفاوضات الهادفة إلى تجديد“الهدنة الإنسانية” الجمعة صباحاً، إطلاق صواريخها على الأراضي الإسرائيلية، لتظهر بذلك احتفاظها بزمام المبادرة” بحسب ما قالت الصحيفة.

ومع مقتل 75 جندياً على الجانب الإسرائيلي وأكثر من 15 ألفاً على الجانب الفلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين، فإن هذه المواجهة هي بالفعل الأطول والأكثر دموية في سلسلة الحروب بين المعسكرين، والتي بدأت في عام 2008. وإذا كانت أهداف إسرائيل هي“تدمير” الحركة الإسلامية، فإن الطريق سيظل صعباً.

في هذه الأثناء، يعزز بنيامين نتنياهو سجله باعتباره أطول رئيس وزراء بقاء في تاريخ إسرائيل. وعلى الرغم من عدم شعبيته، والتي أبرزتها المظاهرات الضخمة ضد إصلاح المحكمة العليا، وعلى الرغم من مسؤوليته عن الفشل الأمني ​​الذي وقع في 7 أكتوبر، وهو تاريخ هجوم حماس المباغت الذي تسبب في مقتل 1200 شخص في إسرائيل، فلا شيء يضمن أنه سيبقى في السلطة. سيستقيل في نهاية المطاف.

وتنقل“لوموند” عن لكسينيا سفيتلوفا، عضو الكنيست السابق وعضو المجلس الأطلسي الأمريكي قوله:“رئيس الوزراء يقتطع مساحة سياسية لنفسه بينما يقضم الجانبين. فهو (نتنياهو) يقاتل من أجل بقائه، ويسمح لليمين المتطرف بالقول إنه يجب إعادة احتلال غزة، وإعادة بناء المستوطنات.

ويقول إنه الوحيد الذي يستطيع منع قيام دولة فلسطينية. ومن ناحية أخرى، فهو يسوق نفسه على أنه رجل السلام، في إطار منافسته مع رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وهو شخصية كهنوتية، ويتعايش معه بنيامين نتنياهو في إطار حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن إدارة الحرب الجارية”.

وتابعت“لوموند” القول إن بنيامين نتنياهو منذ دخوله عالم السياسة في أوائل التسعينيات عارض دائمًا إنشاء دولة فلسطينية. لكن تحت ضغط الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصبح نتنياهو عام 2009 أول زعيم لليمين الإسرائيلي يقبل علناً فكرة حل الدولتين – ولكن في ظل ظروف باهظة للغاية لدرجة أن هذا الالتزام فقد كل معنى.

وفي عام 2017، في أعقاب وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، حيث كان حينها يعد بـ“صفقة القرن”، وعد المسؤولين التنفيذين في حزب الليكود أنه يريد فقط أن يقدم للفلسطينيين“دولة صغيرة”.

لذلك يطلب الأمريكيون، من خلال صوت المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس جو بايدن نفسه، من حليفهم الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية أكثر حذرًا على غزّة.

ومع ذلك، فإن احتمالات امتثال الإسرائيليين، بدءاً ببنيامين نتنياهو، لحل الدولتين ضئيلة ويكتفي بنيامين نتنياهو بتكرار رسالته:“طالما جلست على هذا الكرسي، فإن السلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب وتموله، لن تحكم غزة في أعقاب رحيل حماس”.

قال ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي خلال زيارة أنتوني بلينكن لإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رداً على الخطة الأمريكية لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد انتهاء الحرب.

ومضت“لوموند” قائلة إنه ليس على بنيامين نتنياهو سوى أن يقدم استراتيجية افتراضية، ويحافظ على نهجه الذي أدى مع ذلك إلى كارثة 7 أكتوبر. فحماس، التي توصف بأنها“كيان معادٍ”، خدمت لفترة طويلة رئيس الحكومة لتقسيم الحركة الوطنية الفلسطينية وتشويه سمعتها.

وهذا النموذج لإدارة الصراع، الذي صممه وحافظ عليه نتنياهو، انهار في يوم هجوم حماس، حيث يعتبر الكيان المعادي الآن عدوا وجوديا يجب طرده من غزة مهما كان الثمن الذي سيتحمله السكان.

حتى لو كان ذلك يعني النظر في الحلول الأكثر جذرية. بحسب صحيفة إسرائيل هايوم، طلب بنيامين نتنياهو من مستشاره رون ديرمر خطة“لتقليل عدد سكان غزة إلى أدنى مستوى ممكن”، والنظر في فتح الحدود البحرية للقطاع، للسماح بـ”رحلة جوية واسعة النطاق نحو الدول الأوروبية والإفريقية”.

في هذه الأثناء- تتابع“لوموند”- ينظم الجيش الإسرائيلي عملية تهجير قسري جديدة. وبعد إفراغ شمال قطاع غزة من جزء كبير من سكانه، يطلب من سكان غزة المتواجدين في خان يونس جنوب شرق القطاع، ومن بينهم مئات الآلاف من النازحين، إخلاء هذه المنطقة، في ظل خطر حشر مليوني شخص في رفح، أقصى جنوب القطاع. في الوقت نفسه، أبلغت إسرائيل عدة دول عربية أنها تعتزم إقامة منطقة عازلة على أراضي غزة، بحسب وكالة رويترز.

فما كان بالفعل أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم معرض لخطر الانكماش.. وبعد تقطيع الضفة الغربية، يقوم رئيس الوزراء بتقسيم غزة.

هذه الحكومة ستفضل البقاء في شمال القطاع، للسيطرة عليه قدر الإمكان، حتى لا تفسح المجال للسلطة الفلسطينية وتستمر في الضغط على حماس. والحل هو ترحيل قيادة حماس بمساعدة قطر والمصريين والأمريكيين بحسب الصحيفة.

وهذا من شأنه أن يحقق النجاح لإسرائيل. وقال مايكل هراري، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق:“في المستقبل، مع حكومة أخرى، يمكننا أن نقبل عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وإنشاء قوة دولية، والعودة إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في حل الدولتين”.

للقيام بذلك، سيكون من الضروري استفزاز رحيل بنيامين نتنياهو الذي لا يمكن إزالته، والذي يكرر مراراً وتكراراً:“سنواصل حتى النهاية، حتى النصر. لن يوقفنا شيء”، من دون أن نعرف إن كان يتحدث عن إسرائيل أو عن نفسه، فالرجل ربط مصيره بمصير بلاده منذ زمن طويل.