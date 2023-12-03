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ناخبون وسط الثلوج.. ملحمة التصويت فى الخارج تتحدى درجات حرارة تحت الصفر.. صور

12/3/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) ثلاثة أيام متتالية ضرب خلالها المصريون في الخارج مثالا قوياً في الحفاظ علي حقهم الدستوري، والمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، خلال تصويت المصريين فى الخارج ، وبالأخص في دول شهدت ولا تزال أجواء شديدة البرودة، في ظل درجات حرارة تحت الصفر، وثلوج تحيط بمقار السفارات والقنصليات المصرية فى تلك الدول.

وحرص المصريون في روسيا وفيينا وفنلندا والسويد والكثير من الدول الأوروبية علي المشاركة في الانتخابات برغم برودة الطقس، والأجواء الثلجية التي جعلت الوصول إلى مقار التصويت أمراً ليس باليسير.

ووسط الثلوج وتساقطها، توافد أبناء الجالية المصرية فى السويد، للإدلاء بأصواتهم
بالانتخابات الرئاسية
2024 فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج .
وتوافد أبناء الجالية فى السويد فى أتوبيس خاص رغم الأجواء شديدة البرودة ودرجات الحرارة التى تزيد عن 8 درجات تحت الصفر وتساقط الثلوج.

الاطفال والكبار فى السويد يشاركون فى الانتخابات
المصريين فى السويد

الجالية المصرية وسط الثلوج
السويد-(1) التصويت فى الانتخابات الرئاسة
السويد-(2) تصويت المصريين بالخارج
السويد-(3) انتخابات المصريين بالخارج
السويد-(4) علم مصر
السويد-(5) تصويت المصريين بالخارج
السويد-(6) جانب من التصويت
السويد-(7) التصويت
السويد-(8) الجالية المصرية فى السويد



الثلوج تتساقط على المصريين بالسويد أثناء التوجه للتصويت بالانتخابات الرئاسية

وفى أجواء من البهجة والاحتفالات، صوت أبناء الجالية المصرية فى النمسا فى آخر أيام
تصويت المصريين في الخارج
فى
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

وحرص أبناء الجالية المصرية رغم الأجواء شديدة البرودة والثلوج على المشاركة بالتصويت، رافعين أعلام مصر وسط هتافات "تحيا مصر".

الثلوج فى النمسا



اقبال الجالية المصرية بالنمسا للإدلاء بأصواتهم




تزايد أعداد الجالية المصرية بالنمسا للإدلاء بأصواتهم




تصويت الجالية المصرية بالنمسا

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة (2) وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة (3) وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة


وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة (5) وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة (6) وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة (1) وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

رغم برودة الأجواء الشديدة والبرد القارس ودرجات الحرارة التى تصل لتحت الصفر، حرص أبناء الجالية المصرية فى موسكو على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وشهدت سفارة مصر لدى موسكو وروما توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج والذي يستمر حتى الأحد.




 المصريون فى روما

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطى، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور
الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى روما على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



 الناخبين

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى
تصويت المصريين فى الخارج
، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.



 المصريون
أيضا، توافد أبناء الجالية المصرية بألمانيا، للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام
انتخابات الرئاسة 2024
بالخارج، حيث توافد أبناء الجالية رغم الأجواء شديدة البرودة وتساقط الثلوج بأعلام مصر للمشاركة في العرس الديمقراطى.
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا


أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا








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