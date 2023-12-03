الناخبون المصريون بالجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع

MENAFN - Youm7) واصل الناخبون المصريون في الجزائر التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم قبيل انتهاء الانتخابات الرئاسية وغلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.



وشهدت العملية الانتخابية، مساء اليوم، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر في الوقت الذي حرص بعضهم على المشاركة مصطحبين أطفالهم لتعليمهم أهمية وواجب المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



كما واصلت السفارة المصرية بالجزائر تقديم كافة التسهيلات اللازمة الخاصة بالعملية الانتخابية حتى انتهاء موعد الاقتراع في تمام التاسعة مساء.



وكان اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.