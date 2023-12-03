المجلس الوطني الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة عاد أكثر دموية ووحشية

MENAFN - Youm7) قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عاد أكثر دموية ووحشية، فخلال يومين تم ارتكاب أكثر من 14 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 580 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال.





وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن إسرائيل تدمر كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة وتعيد السكان إلى المرحلة البدائية بعد تحويلها القطاع، بما في ذلك المنازل والمصانع والشركات والبنى التحتية، إلى أكوام من الركام، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات.





وحمل المجلس، نتنياهو وحكومته المسؤولية عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الجرائم ومُحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

