المجلس الوطني الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة عاد أكثر دموية ووحشية

(MENAFN
- Youm7) قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عاد أكثر دموية ووحشية، فخلال يومين تم ارتكاب أكثر من 14 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 580 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن إسرائيل تدمر كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة وتعيد السكان إلى المرحلة البدائية بعد تحويلها القطاع، بما في ذلك المنازل والمصانع والشركات والبنى التحتية، إلى أكوام من الركام، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات.
وحمل المجلس، نتنياهو وحكومته المسؤولية عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الجرائم ومُحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
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