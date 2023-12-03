الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون

MENAFN - Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.وذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان أن "المقاتلين فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.

وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 اسرائيليا غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.