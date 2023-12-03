الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.
وذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان أن "المقاتلين فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.
وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 اسرائيليا غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.
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