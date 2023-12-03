الاحتلال الإسرائيلى ينفذ 10 آلاف غارة جوية منذ بداية الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، تنفيذه لنحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع فى السابع من الشهر الجارى.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان عسكرى له، مساء اليوم الأحد، نشره على حسابه الرسمى على "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلى نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.
وأوضح البيان العسكرى أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت فى الهجمات على قطاع غزة.
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