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الاحتلال الإسرائيلى ينفذ 10 آلاف غارة جوية منذ بداية الحرب على غزة

12/3/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، تنفيذه لنحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع فى السابع من الشهر الجارى.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان عسكرى له، مساء اليوم الأحد، نشره على حسابه الرسمى على "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلى نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكرى أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت فى الهجمات على قطاع غزة.








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