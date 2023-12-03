26 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنزلين جنوب غزة والاحتلال يتوغل في خان يونس

MENAFN - Youm7) استشهد 26 فلسطينيًا، مساء الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة "رفح"، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية وبالدفاع المدني بأن 26 شخصًا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين داخل مخيم "يبنا"، وحي "الجنينة"، في رفح جنوب القطاع.





وتوغلت آليات الاحتلال في "خان يونس" جنوب القطاع، انطلاقا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس باتجاه شارع صلاح الدين.





وقالت مصادر بالقطاع إن آليات الاحتلال تتمركز قرب مفترق المطاحن وسط تغطية نارية كثيفة من الطائرات الحربية وإطلاق القذائف من الدبابات والمدافع، ومن طائرات الاستطلاع.





وتتعرض خان يونس منذ صباح اليوم لعشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية، خاصة المنطقة الشرقية وسط المدينة ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا على الأقل ومئات الجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، تم نقل أعداد كبير منهم إلى مستشفيي الأوروبي وناصر في المدينة، فيما ما زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء تحت الركام.





ويتواجد في خان يونس مئات الآلاف من النازحين قسرا من مدينة غزة ومن شمال القطاع، يواجهون خطر الموت بسبب غارات الاحتلال الكثيفة المتواصلة.