اتحاد الجمعيات: إقبال المصريين على التصويت بالانتخابات يؤكد وعي المواطن

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن المصريين يواصلون إبهار العالم وتقديم نموذج حقيقى للديمقراطية كل يوم، مشيرا أن الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج يؤكد وعى المواطن المصرى ودورة فى استمرّار حالة الاستقرار التى تنعم بها مصر حاليا.





وقال فى كلمته على هامش المؤتمر الحاشد الذى نظمه حزب مستقبل وطن بالغربية بحضور ممثلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ومشاركة شعبية وحزبية واسعة من جميع مدن ومراكز المحافظة أن الشعب المصرى يواصل كتابة التاريخ السياسى لمصر من خلال الاستفادة بحقة الدستورى فى الانتخابات والمشاركة السياسية الفاعلة ودعم مفهوم الوطنية.





ووجه عبد القوى رسالة للشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى للحفاظ على الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية مؤكدا أن حملة " أنزل - شارك - مصر الاهم " تقدم كافة أشكال الدعم للناخبين حيث تقوم بالرد على مدار الساعة على كافة الاستفسارات التى ترد اليها عن العملية الانتخابية سواء من خلال غرفة العمليات المركزية او الغرف الفرعية بالمحافظات وسوف تقوم الغرفة المركزية بمتابعة جميع الفعاليات التى ينظمها الاتحاد بجميع المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية.





وأوضح أن الاتحاد العام ينسق مع الاتحادات الإقليمية لرفع الوعى بأهمية المشاركة وضرورة أن يكون هناك حائط ضد أى محاولات للنيل من استقرار مصر والرد على الشائعات والأكاذيب التى تهدف إلى زعزعة الأمن الذى تتمتع به الدولة المصرية.





وأشار أنه يتم خلال اللقاءات التوعوية والجماهيرية التى ينظمها الاتحاد شرح أهداف المبادرة منها توضيح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية والتى نص عليها الدستور وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.





واشار أن الصوت أمانة ويجب على كل مواطن أن يدلى بصوته من أجل الامن والحفظ على الإنجازات مطالبا بالاصطفاف امام لجان الاقتراع لنوجه رسالة حقيقية عن مصر أن مصر الاهم.



