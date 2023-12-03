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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والمكتب العلمي لـأبفي - مصر

12/3/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، مذكرة تفاهم مع شركة أبفي- مصر، وذلك للتعاون فيما بينهما على تنمية مهارات رفع كفاءة العاملين بهيئة الدواء المصرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ووقع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، ومن جانب شركة أبفى- مصر الدكتورة/ سامية جمال، مدير المكتب العلمي لابفى – مصر، وذلك بحضور ممثلي هيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمال مخلوفي، المدير الإقليمي لشركة أبفي لدول شمال أفريقيا و عدد من ممثلين شركه أبفي العالمية



يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للعمل على بناء وزيادة قدرات كافة العاملين بالهيئة، وإطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في جميع المجالات، ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي، وذلك للعمل على تحقيق أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".
















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