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انتداب مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

12/3/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) كلفت النيابة العامة بالجيزة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.



وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.



وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.



وكان قد أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.



وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي، فيما انتقل هو إلى الرفيق الأعلى.



جدير بالذكر أن الأجهزة المختصة تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.












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