كيربي: أمريكا ليس لديها رؤية كاملة بشأن الرهائن الأمريكيين المتبقين

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليست متأكدة من المكان الذي تحتجز فيه حماس أي أمريكيين متبقين أو من ظروفهم.



وقال كيربي، عندما سئل عما تعرفه الولايات المتحدة عن المحتجزين، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "حسنًا، خاصة بالنسبة للأمريكيين، نعتقد أن العدد يبلغ حوالي ثمانية، وليس لدينا رؤية مثالية حول مكان وجودهم جميعًا، من المؤكد أننا لا نملك رؤية مثالية عن حالتهم البدنية أو العقلية، نحن نحاول القيام بذلك بأفضل ما نستطيع، ولكن عددهم حوالي ثمانية، والآن نعتقد أيضًا أن إجمالي العدد المتبقي يقارب 140 شخصًا".



وفي سياق آخر، قال كيربي إن الولايات المتحدة ستفعل "نفس الشيء" الذي تفعله إسرائيل إذا تعرضت لهجوم مثلما حدث مع إسرائيل في 7 أكتوبر، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجوم المميت الذي شنته حركة حماس.