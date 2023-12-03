حادث مروع.. عصابة تضرم النار فى 7 أشخاص حتى الموت جنوب أفريقيا

MENAFN - Youm7) كثفت الشرطة فى جنوب إفريقيا دورياتها في الأحياء الفقيرة الأكثر عرضة لأعمال العنف، بعدما أقدمت "عصابة" على تقييد 7 رجال وحرقهم حتى الموت بتهمة الوقوف وراء سلسلة جرائم.

وفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد أفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا بتهمة القتل بعدما عثر على جثث 7 شبان متفحمة. وورد بلاغ بشأن "جثتين محترقتين" في وقت متأخر الجمعة، وفق ما أفاد الناطق باسم الشرطة اللفتنانت كولونيل مافيلا ماسوندو .

وأضاف أنه تم اكتشاف أخرى في الساعات الأولى من صباح السبت، في حي قريب في بلدة ديبسلوت. وقال ماسوندو "تشير التحقيقات الأولية إلى أنه في الحادثتين، هاجمت العصابة وأحرقت الضحايا".

وعثر على جثث الرجال الخمسة البالغة أعمارهم 20 عاما تقريبا، فوق كومة من أحجار الطوب في أرض خلاء في البلدة.

وذكر أحد السكان أنه تمت "مطاردة الضحايا والقبض عليهم وتقييدهم قبل قتلهم"، مشيرا إلى أن إطارات أو حبالا وضعت على الجزء العلوي من أجسادهم قبل أن تضرم فيها النيران.

وأضاف: "هناك المزيد من عناصر الشرطة اليوم ونأمل بأن يبقوا لأننا نحتاج إليهم.. وقعت الكثير من عمليات السرقة والناس يشعرون بالغضب".

وفيما لفت ماسوندو إلى أن الدافع وراء عمليات القتل لم يتضح بعد، إلا أنه أفاد بأن الشرطة "تدين بشدة عمليات الاقتصاص الذاتي وتولي أفراد المجتمع مسؤولية تطبيق العدالة بأنفسهم، إذ أن ذلك يعد جريمة جنائية خطرة".

وتواجه جنوب إفريقيا ارتفاعا متواصلا في معدل عمليات القتل، لكن وجهاء في المجتمع المحلي يقولون إن السلطات تخلت عن بلدة ديبسلوت، التي تعد أكثر من 350 ألف نسمة وتقع شمال جوهانسبرغ وتعاني من ارتفاع معدلات القتل والاغتصاب.

ونظمت احتجاجات على خلفية اتهامات وجهت لثلاثة من قادة المجتمع قادوا تظاهرات في البلدة في يونيو. أعقب ذلك سلسلة عمليات قتل وسرقة شملت تفجير محطة للوقود.

وسجلت جنوب إفريقيا التي تعد نحو 60 مليون نسمة، 68 عملية قتل يوميا بالمعدل في الربع الثاني من العام 2023، في زيادة بحوالى 20 في المئة عن الفترة ذاتها من 2019.