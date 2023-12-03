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بركان ميرابى بإندونيسيا يخلف أعمدة رماد بارتفاع 3 آلاف متر.. والسلطات تحظر الاقتراب

12/3/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Youm7)

أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، اليوم الأحد، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلف عشرات المفقودين وأعمدة من الرماد لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.

وأوضح المركز أن سحبا من الرماد الساخن عامت في الجو على مسافات بعيدة شمالا تجاوزت عدة أميال.
وأعلنت السلطات فرض منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي في جزيرة سومطرة على ارتفاع 2891 مترا، بعد تصنيفه كثالث أعلى مستوى تأهب.
ولم تذكر أي جهة رسمية أو غير رسمية وقوع أي إصابات أو ضحايا نتيجة ثوران البركان، لكن ما زال 42 شخصا في عداد المفقودين.








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