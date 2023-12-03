إستونيا تعلن إمكانية إغلاق حدودها مع روسيا

MENAFN - Youm7) أعلنت حرس الحدود الإستونية أن العاصمة تالين قد تغلق مؤقتا معابرها الحدودية مع روسيا، بسبب تدفق المهاجرين من دول ثالثة.

وقالت الإدارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "إذا اضطرت إستونيا إلى إغلاق معابرها الحدودية

مؤقتا بسبب ضغط الهجرة، فلن يكون بالإمكان الدخول إلى إستونيا عبر

المعبر الحدودي

في نارفا".

وأعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، في وقت سابق، أن النرويج قد تغلق الحدود مع روسيا "في حال لزم الأمر".وقررت الحكومة الفنلندية إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا حتى 13 ديسمبر، موضحة أن "تقديم طلبات اللجوء سيكون في المطارات والموانئ".

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الأمن القومي والنظام العام" في إستونيا، بسبب التدفق المتزايد للأجانب "الذين ليس لديهم الحق القانوني في دخول الاتحاد الأوروبي".

كما أكد البيان أن إستونيا تحذو حذو فنلندا، التي أغلقت معابرها الحدودية مع روسيا بسبب تدفق اللاجئين من "مواطني الدول الثالثة".

وجاء في بيان وزارة الداخلية الفنلندية، أن "القرار يعني أن جميع نقاط العبور الحدودية على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا ستغلق حتى 13 ديسمبر".



