تعديل موعد مباراة بتروجت مع بروكسى

MENAFN - Youm7) قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بتروجت وبروكسى بدورى القسم الثانى أ لتقام غدا الإثنين بدلا من الأربعاء ضمن فعاليات الجولة الـ11.

كانت لجنة المسابقات قد قامت بتأجيل المباراة ليوم الأربعاء، وهو ما جعل مسئولي بروكسى يقومون بحجز أحد الفنادق يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إرسال فاكس رسمي لهم أمس بتعديل موعد المباراة لإقامتها غدا الإثنين.

وتقام غدا 7 مواجهات في بداية الجولة الـ11 لدورى المحترفين، حيث يلتقى كل من: أسوان مع بترول أسيوط، حرس الحدود وطنطا، بتروجت وبروكسى، وى ومصر المقاصة، النجوم والنصر للتعدين، مكادى ولافيينا، غزل المحلة وراية.