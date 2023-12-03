ياسر إبراهيم يقترب من تدعيم الأهلى أمام شباب بلوزداد

MENAFN - Youm7) اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهليمن تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرّض ياسر إبراهيم للإصابة بكدمة أعلى الركبة في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني، وتم استبداله قبل انتهاء المباراة ونزول خالد عبد الفتاح بدلا منه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه النهائي من مباراة شباب بلوزداد، بينما أظهرت الفحوصات الأولية التي خضع لها ياسر إبراهيم من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر أن الإصابة بسيطة وتم استبداله للحفاظ عليه.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدا الإثنين، على أن يستأنف تدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري.