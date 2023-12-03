زيزو يتقدم بالهدف الأول للزمالك على سوار الغينى

MENAFN - Youm7) نجح أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك في التقدم لفريقه بالهدف الأول على حساب سوار الغينى في الدقيقة التاسعة من وقت المباراة المقامة بينهما باستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.







