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22 لاعبا فى قائمة المحلة استعدادا لمواجهة راية

12/3/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن حسام عبد العال - المدير الفني لغزل المحلة، عن قائمة فريقه لمواجهة راية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري المحترفين وضمت القائمة 22 لاعباً هم:



عمرو شعبان - محمود الحضري - أحمد فوزي في حراسة المرمى



عمرو الجزار - محمد حجازی - محمد جابر- عبده يحيى - أحمد مجدى - محمد أبو الحمد - خالد الإخميمي - محمود علاء - أحمد حجى - يوسف بيبو - عبد الرحمن بودی -
رجب مارو -عبد الرحيم العموري - محمود مسعد - أحمد طارق - شيكو محارب - حسام حسن - عمرو مصطفى - تشارلز باسی.



يدخل غزل المباراة المباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 20 بفارق الأهداف عن وادى دجلة، بينما يحتل راية المركز العاشر برصيد 14 نقطة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من اجل مواصلة الزحف نحو الصدارة.












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