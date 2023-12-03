22 لاعبا فى قائمة المحلة استعدادا لمواجهة راية

(MENAFN
- Youm7) أعلن حسام عبد العال - المدير الفني لغزل المحلة، عن قائمة فريقه لمواجهة راية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري المحترفين وضمت القائمة 22 لاعباً هم:
عمرو شعبان - محمود الحضري - أحمد فوزي في حراسة المرمى
عمرو الجزار - محمد حجازی - محمد جابر- عبده يحيى - أحمد مجدى - محمد أبو الحمد - خالد الإخميمي - محمود علاء - أحمد حجى - يوسف بيبو - عبد الرحمن بودی -
رجب مارو -عبد الرحيم العموري - محمود مسعد - أحمد طارق - شيكو محارب - حسام حسن - عمرو مصطفى - تشارلز باسی.
يدخل غزل المباراة المباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 20 بفارق الأهداف عن وادى دجلة، بينما يحتل راية المركز العاشر برصيد 14 نقطة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من اجل مواصلة الزحف نحو الصدارة.
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