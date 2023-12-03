15 دقيقة.. الزمالك يواصل الضغط على سوار الغينى بعد التقدم بهدف

MENAFN - Youm7) مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسوار الغينى التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، وتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وفى الدقيقة 8 نجح أحمد زيزو فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك سوار الغينى من ضربة رأس بعد أسيست من شيكابالا، واستمرت سيطرة واستحواذ فريق الزمالك على مجريات المباراة حتى الدقيقة 15.

ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ويضم تشكيل سوار الغينى كلاً من: حراسة المرمى: شيخو ديانج، خط الدفاع: عثمان كونتي – عبد الرحمن كمارا – محمد توري – موسى كمارا أودي، خط الوسط: أبو بكر كونتي – عبد الله كمارا – كيمو كوندي – أبو بكر ياتارا، خط الهجوم: محمد كمارا – نابي بانجورا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مومو كومباسا "حارس مرمى" وأبو دومبويا "حارس مرمى" ومحمد بانجورا وأوستي بانجورا ونابي سيلا وجابريل سيلا وإبراهيما سيلا والسيني كونتي.