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وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية ال44 بالدوحة

12/3/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 12 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال158 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته ال44 المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في القمة الخليجية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها.
ومن المقرر أن يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء القادم في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك. (النهاية)

ن م ع / أ م ح




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