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سفير الكويت لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني سفيرا فوق العادة

12/3/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 12 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الأحد أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال السفير المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مراسم تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي الهاشمي التي جرت في قصر (بسمان) إنه تشرف بنقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى العاهل الأردني وتمنيات القيادة السياسية في الكويت للأردن الشقيق قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني حمله نقل تحياته لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأطيب تمنياته بأن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشاد المري بالعلاقات الكويتية الأردنية التي تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قبل القيادتين في البلدين الشقيقين.
وقام السفير حمد المري بوضع أكاليل من الزهور أمام أضرحة الملك حسين بن طلال والملك عبدالله الأول بن الحسين والملك طلال بن عبدالله الأول.
وكان السفير المري قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وشغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما شغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




MENAFN03122023000071011013ID1107528300

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