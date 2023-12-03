سفير الكويت لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني سفيرا فوق العادة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 12 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الأحد أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال السفير المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مراسم تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي الهاشمي التي جرت في قصر (بسمان) إنه تشرف بنقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى العاهل الأردني وتمنيات القيادة السياسية في الكويت للأردن الشقيق قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني حمله نقل تحياته لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأطيب تمنياته بأن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشاد المري بالعلاقات الكويتية الأردنية التي تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قبل القيادتين في البلدين الشقيقين.
وقام السفير حمد المري بوضع أكاليل من الزهور أمام أضرحة الملك حسين بن طلال والملك عبدالله الأول بن الحسين والملك طلال بن عبدالله الأول.
وكان السفير المري قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وشغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما شغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
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