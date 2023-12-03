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(العون المباشر) الكويتية تفتتح مستوصفا صحيا في (حضرموت) شرقي اليمن

12/3/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 3 - 12 (كونا) -- افتتحت جمعية (العون المباشر) الكويتية اليوم الأحد مستوصفا صحيا بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن يقدم خدماته لنحو 6800 شخص بتمويل فاعلات خير من دولة الكويت.
وقال نائب المدير الإقليمي ل (العون المباشر) مكتب اليمن أحمد وهاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المستوصف الذي أقيم في منطقة (مهينم) بمديرية (الريدة وقصيعر) يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية لآلاف الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول عليها.
وأضاف أن (العون المباشر) تهدف من إنشاء المرافق الصحية إلى تعزيز القطاع الصحي في اليمن بعد أن غدت خدمات الرعاية محدودة نتيجة النقص المزمن في الإمدادات والمعدات.
ومن جانبه أوضح منسق مشاريع المياه والإنشاء بمكتب (العون المباشر) بدر حميدان في تصريح ل(كونا) أن مبنى المستوصف يتكون من أربع غرف ودورة مياه للنساء وأخرى للرجال وصالتي انتظار وتم تجهيزه بالأثاث والأجهزة والمعدات الطبية ومنظومة شمسية ومحرقة طبية متكاملة للمخلفات.
وبدوره أشاد مدير مكتب الصحة والسكان بساحل (حضرموت) محمد الجمحي في تصريح صحفي بتدخلات جمعية (العون المباشر) في توفير خدمات الرعاية الصحية مبينا أن الوحدة الصحية ستقدم خدمة كبيرة لأهالي المنطقة.
وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت على تدخلاتها الإنسانية المؤثرة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها اليمن. (النهاية)

س ن ص / م ع ع




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