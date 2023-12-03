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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا

12/3/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 3 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأحد أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان بلغ 15523 في حين أصيب 41316 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء.
وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر "مروعة وكبيرة" خلال الساعات الماضية راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى ولكن ما تم انتشاله ووصوله للمستشفيات فقط 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض.
ووصف انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي بأنها "وحشية" موضحا أنها أدت إلى استشهاد 281 من الكوادر الصحية وإصابة المئات منهم.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمر 56 سيارة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم الطبية والجرحى.
ويأتي ذلك في ظل توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة (خان يونس) وشمالها جنوب القطاع حيث فصلها جيش الاحتلال عن الوسط والشمال لتشهد حالة نزوح كبيرة منها باتجاه مدينة (رفح) أقصى جنوب القطاع تخوفا من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين. (النهاية)

و ا ب / م ع ع




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