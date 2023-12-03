ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 3 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأحد أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان بلغ 15523 في حين أصيب 41316 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء.
وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر "مروعة وكبيرة" خلال الساعات الماضية راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى ولكن ما تم انتشاله ووصوله للمستشفيات فقط 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض.
ووصف انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي بأنها "وحشية" موضحا أنها أدت إلى استشهاد 281 من الكوادر الصحية وإصابة المئات منهم.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمر 56 سيارة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم الطبية والجرحى.
ويأتي ذلك في ظل توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة (خان يونس) وشمالها جنوب القطاع حيث فصلها جيش الاحتلال عن الوسط والشمال لتشهد حالة نزوح كبيرة منها باتجاه مدينة (رفح) أقصى جنوب القطاع تخوفا من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين. (النهاية)
و ا ب / م ع ع
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