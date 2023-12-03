وزير التجارة التركي: مستعدون لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 3 - 12 (كونا) -- أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الأحد استعداد بلاده لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتشمل قطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية.
وقال بولاط في لقاء حواري مع صحفيين بمدينة إسطنبول "في حال تم قبول تقرير المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بتحديث وتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد وتسهيل تأشيرات دخول المواطنين الأتراك مع بداية العام المقبل فإننا سنشهد أياما أكثر إيجابية".
وشدد على أن الهدف الأساسي لبلاده هو جذب المزيد من الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة والإمدادات والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة.
ووصف الحوار مع الوزراء الأوروبيين منذ تشكيل الحكومة التركية الجديدة في يونيو الماضي ب "البناء والإيجابي" معتبرا ان الأجواء السائدة في الاتحاد الأوروبي هي "الحرص على مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع تركيا" في الفترة الحالية.
ودخل الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ مطلع يناير 1996 عملا بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي - الأوروبي في 6 مارس 1995 عقب مفاوضات بين الجانبين.
وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية مبررة ذلك بأنه يعتريها "مشاكل بنيوية" مع تطور هيكلية التجارة الحالية. (النهاية)
ط ا / ر س
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