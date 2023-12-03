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وزير التجارة التركي: مستعدون لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

12/3/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 3 - 12 (كونا) -- أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الأحد استعداد بلاده لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتشمل قطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية.
وقال بولاط في لقاء حواري مع صحفيين بمدينة إسطنبول "في حال تم قبول تقرير المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بتحديث وتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد وتسهيل تأشيرات دخول المواطنين الأتراك مع بداية العام المقبل فإننا سنشهد أياما أكثر إيجابية".
وشدد على أن الهدف الأساسي لبلاده هو جذب المزيد من الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة والإمدادات والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة.
ووصف الحوار مع الوزراء الأوروبيين منذ تشكيل الحكومة التركية الجديدة في يونيو الماضي ب "البناء والإيجابي" معتبرا ان الأجواء السائدة في الاتحاد الأوروبي هي "الحرص على مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع تركيا" في الفترة الحالية.
ودخل الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ مطلع يناير 1996 عملا بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي - الأوروبي في 6 مارس 1995 عقب مفاوضات بين الجانبين.
وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية مبررة ذلك بأنه يعتريها "مشاكل بنيوية" مع تطور هيكلية التجارة الحالية. (النهاية)

ط ا / ر س




MENAFN03122023000071011013ID1107528297

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