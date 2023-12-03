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انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية ال44 في الدوحة

12/3/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 – 12 (كونا) -- انطلقت في العاصمة القطرية (الدوحة) اليوم الأحد أعمال اجتماع الدورة ال158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن (رئيس الدورة الحالية) في كلمته بافتتاح الاجتماع إن هذه الدورة الوزارية التحضيرية تحفل بالعديد من ملفات التعاون المشترك بين دول المجلس التي نسعى إلى إنجازها والتشرف برفعها إلى المجلس الأعلى في دورته ال44 تعزيزا لمسيرة مجلس التعاون وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق مصالح وآمال شعوبنا ودولنا وتعزيز سبل الأمن والاستقرار لمنطقتنا والعالم.
ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن في كلمته إلى تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجددا إدانة قطر الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ومطالبتها بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد فيها وخاصة الاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح أن قطر بذلت جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب مشيرا إلى أن جهود بلاده المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الاحتلال وحركة (حماس) نجحت بفضل من الله بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال بين الجانبين.
وبين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الهدنة سمحت بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية مشيرا إلى أن قطر ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأشاد بما قام به وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة (الرياض) من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة وإجبار الكيان الإسرائيلي المحتل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.
ونوه إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتميز بأهمية استراتيجية ومكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا الحرص على تعزيز مكانته من خلال النهوض بالتعاون والتنسيق والشراكة إلى مستويات نموذجية خاصة في العصر الراهن الحافل بالتحديات والفرص المشتركة.
وذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن دول الخليج لا تألو جهدا في المشاركة الفعالة للتصدي للتحديات العالمية والإقليمية.
وبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاح الدورة ال28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) الذي يعد مساهمة هامة في التصدي لهذا التحدي العالمي الخطير.
وأكد دعم قطر لرغبة السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 معلنا استعداد بلاده لتقديم الدعم لهذا المسعى كما تقدم بالتهنئة بفوز المملكة باستضافة اكسبو 2030 قائلا "وكلنا ثقة بأن النسخة السعودية ستكون متميزة لتشكل إضافة لافتة وخالدة في تاريخ هذا الحدث العالمي".
ومن جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن التهاني والتبريكات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمناسبة تبوأ قطر رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معبرا عن التطلع للعمل عن كثب مع كافة الجهات في قطر للمضي قدما تجاه استكمال مسيرتنا الخليجية والدفع بها إلى آفاق أرحب.
وأكد دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اللامحدود للعمل الخليجي المشترك وأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون مبينا أن جدول أعمال الاجتماع التحضيري للدورة ال 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتضمن العديد من الموضوعات ذات الشأن الخليجي وتلك الأخرى المتعلقة بالشأن الإقليمي والعالمي والتي تتطلب توصيات لرفعها إلى المقام السامي للمجلس الأعلى.
وتقدم البديوي بالشكر والتقدير لدعم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الواضح واللامحدود وجهودهم لمتابعة أعمال المجلس كما تقدم بالشكر للوزراء أعضاء اللجان الوزارية بدول المجلس ومنتسبيهم على الدور الكبير والهام الذين يقومون به للاعداد ومتابعة سير أعمال اجتماعات العمل الخليجي المشترك على كافة المستويات لتعزيز جوانب التكامل لدول المجلس.
وأكد استمرارية الأمانة العامة وكافة منسوبيها في العمل الجاد والشغوف والمضي قدما في الإعداد والتحضير لجميع مواضيع العمل الخليجي المشترك وفق توجيهات وتوصيات القادة لتحقيق التكامل الخليجي المنشود وحماية مصالح دول مجلس التعاون أجمع.
وترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع. (النهاية)

س س س / م م ج




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