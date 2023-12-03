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العربي يفوز على الكويت (3 - 0) في ختام الجولة الثامنة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

12/3/2023 2:29:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره الكويت بنتيجة (3 - 0) في ختام مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).
وبدأ العربي المباراة التي أقيمت على ستاد الصداقة والسلام بقوة ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق سلطان العنزي عبر ضربة رأسية واستمر في السيطرة على مجريات الشوط الأول حتى أضاف الهدف الثاني عن طريق مامادو ثيام في الدقيقة الـ36 بعد انفراده بحارس المرمى.
وفي الشوط الثاني أعاد الكويت ترتيب أوراقه للعودة إلى اللقاء بعد شنه هجمات عدة لكنه واجه دفاعا محكما من قبل العربي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة حتى ترجم إحداها إلى هدف ثالث عبر لاعبه ايوالا في الدقيقة الـ68 ليحصد النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى النقطة الـ17 ليتساوى مع الكويت المتقدم بفارق الأهداف.
وقد أسفرت نتائج مواجهات الجولة عن فوز فرق النصر وكاظمة والشباب والعربي على الجهراء والفحيحيل وخيطان والكويت على التوالي فيما تعادل القادسية أمام السالمية.
ويحل القادسية في المركز الثالث بـ16 نقطة يليه النصر رابعا بـ13 نقطة ثم السالمية خامسا بـ13 نقطة ويأتي كاظمة في المركز السادس بـ13 نقطة والشباب سابعا 11 نقطة والفحيحيل ثامنا بـ5 نقاط وخيطان تاسعا بـ5 نقاط والجهراء في المركز الأخير بنقطة وحيدة. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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