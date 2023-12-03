منتدى الجياد ينظم فعاليات نصرة للأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 كانون الأول (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين بإربد، مساء اليوم الأحد، فعاليات بعنوان: "فلسطين قضيتنا"، وذلك وسط حضور عدد من المثقفين والشعراء من أبناء المحافظة.
وخلال الأمسية، التي قدم أبجدياتها رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، مشيرا إلى دور الجياد في المشهد الثقافي الأردني والعربي، وتعامله مع قضايا الأمة كرسالة وطنية أردنية، إضافة الى دور الهيئات الثقافية في تولي مسؤولياتها حول القضايا الوطنية والقومية.
وأكد المعاني دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا بالوقوف دائما وأبدا مع الأشقاء الفلسطينيين.
كما ألقى الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار كلمة حول دور المثقف الأردني في التعامل مع القضايا العربية، وكيف يكون رائدا وملهما للجماهير التي تتعايش مع أزمة حقيقية تتعرض لها الأمة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وحجم أطماع اليهود الذين يقومون بإبادة جماعية لأصحاب الأرض في غزة.
وقدم الشاعر عبد الرحيم جداية مجموعة من القصائد المعبرة حول الوضع الراهن في غزة، مشيرا الى الدور الذي تقوم به الأم الفلسطينية بحماية أطفالها وصبرها وتحملها، إضافة إلى التغني بالشهداء وأبطال المقاومة.
من جهته، تحدث الدكتور محمد العمري حول دور الإعلام في التعامل مع قضايا الأمة، مشيرا الى عدد من المحاور منها دور التكنولوجيا الحديثة في الوقت الحالي بنقل الواقع مهما كان مؤلما، ودور الإعلام المادي المسيطر عليه بأموال اليهود.
كما تحدث عن أهم المواقع الإخبارية في العالم وجهات تمويلها، مشيرا إلى دور الإعلام العربي ومساحته ومقدار تأثيره حول العالم، موضحا دور الجميع في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، داعيا الجميع أن يتحمل مسؤوليته في إيصال الرسالة الفلسطينية والعربية للعالم الذي لا يسمع ولا يصله غير أخبار العدو والذي يسوق القضايا كما يشاء.
بدوره، قدم الفنان نزار العيسى مجموعة من الأغاني الوطنية والقومية تتغنى من خلالها بالشهيد وفلسطين وأبطال المقاومة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
03/12/2023 21:41:45
MENAFN03122023000117011021ID1107528293
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