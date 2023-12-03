منتدى الجياد ينظم فعاليات نصرة للأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 كانون الأول (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين بإربد، مساء اليوم الأحد، فعاليات بعنوان: "فلسطين قضيتنا"، وذلك وسط حضور عدد من المثقفين والشعراء من أبناء المحافظة.

وخلال الأمسية، التي قدم أبجدياتها رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، مشيرا إلى دور الجياد في المشهد الثقافي الأردني والعربي، وتعامله مع قضايا الأمة كرسالة وطنية أردنية، إضافة الى دور الهيئات الثقافية في تولي مسؤولياتها حول القضايا الوطنية والقومية.

وأكد المعاني دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا بالوقوف دائما وأبدا مع الأشقاء الفلسطينيين.

كما ألقى الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار كلمة حول دور المثقف الأردني في التعامل مع القضايا العربية، وكيف يكون رائدا وملهما للجماهير التي تتعايش مع أزمة حقيقية تتعرض لها الأمة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وحجم أطماع اليهود الذين يقومون بإبادة جماعية لأصحاب الأرض في غزة.

وقدم الشاعر عبد الرحيم جداية مجموعة من القصائد المعبرة حول الوضع الراهن في غزة، مشيرا الى الدور الذي تقوم به الأم الفلسطينية بحماية أطفالها وصبرها وتحملها، إضافة إلى التغني بالشهداء وأبطال المقاومة.

من جهته، تحدث الدكتور محمد العمري حول دور الإعلام في التعامل مع قضايا الأمة، مشيرا الى عدد من المحاور منها دور التكنولوجيا الحديثة في الوقت الحالي بنقل الواقع مهما كان مؤلما، ودور الإعلام المادي المسيطر عليه بأموال اليهود.

كما تحدث عن أهم المواقع الإخبارية في العالم وجهات تمويلها، مشيرا إلى دور الإعلام العربي ومساحته ومقدار تأثيره حول العالم، موضحا دور الجميع في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، داعيا الجميع أن يتحمل مسؤوليته في إيصال الرسالة الفلسطينية والعربية للعالم الذي لا يسمع ولا يصله غير أخبار العدو والذي يسوق القضايا كما يشاء.

بدوره، قدم الفنان نزار العيسى مجموعة من الأغاني الوطنية والقومية تتغنى من خلالها بالشهيد وفلسطين وأبطال المقاومة.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

03/12/2023 21:41:45