المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب بوقف العدوان الوحشي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 3 كانون الأول (بترا)- طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر ترك، اليوم الأحد، بوقف العدوان الوحشي والأعمال العدائية على غزة.

وقال ترك، في بيان صحفي، إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن، مشيرا إلى استشهاد مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة.

وأضاف المفوض السامي: "نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم".

وكرر تورك: "لا يوجد مكان آمن في غزة"، مشددا على "أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين".

-- (بترا)

م د/أز/هـ ح

03/12/2023 21:10:40