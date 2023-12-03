تربية بصيرا تؤكد أهمية توفير الأجواء الآمنة والصحية للطلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

بصيرا 3 كانون الأول (بترا)-أكد مدير تربية لواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات خلال لقاء اليوم الأحد، ضم مديري ومديرات مدارس اللواء، ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء، والحفاظ على السلامة العامة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتدفئة، وتفقد المباني والمرافق المدرسية.

وشدد على ضرورة الالتزام برزنامة الإمتحانات النهائية، والتأكيد على موضوع الحضور والغياب للطلبة، واسس النجاح والإكمال، والإلتزام بإكمال هذه الجوانب على المنصات المخصصة لذلك.

وتحدث عن ضرورة الإلتزام بالدوام المدرسي سواء للمعلمين او الطلبة كما تطرق للحديث عن برمجية الصيانة، والمتعلقة بضبط عملية الصيانة في المدارس.

وأشار إلى مبادرة " لمدرستي أنتمي"، وضرورة الإلتزام بها داخل مدارس اللواء ، وكيفية التعامل مع الرابط المتعلق بها.

--( بترا)

س.م/أز/ ع ط

03/12/2023 20:31:55