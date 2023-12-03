تربية بصيرا تؤكد أهمية توفير الأجواء الآمنة والصحية للطلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بصيرا 3 كانون الأول (بترا)-أكد مدير تربية لواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات خلال لقاء اليوم الأحد، ضم مديري ومديرات مدارس اللواء، ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء، والحفاظ على السلامة العامة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتدفئة، وتفقد المباني والمرافق المدرسية.
وشدد على ضرورة الالتزام برزنامة الإمتحانات النهائية، والتأكيد على موضوع الحضور والغياب للطلبة، واسس النجاح والإكمال، والإلتزام بإكمال هذه الجوانب على المنصات المخصصة لذلك.
وتحدث عن ضرورة الإلتزام بالدوام المدرسي سواء للمعلمين او الطلبة كما تطرق للحديث عن برمجية الصيانة، والمتعلقة بضبط عملية الصيانة في المدارس.
وأشار إلى مبادرة " لمدرستي أنتمي"، وضرورة الإلتزام بها داخل مدارس اللواء ، وكيفية التعامل مع الرابط المتعلق بها.
--( بترا)
س.م/أز/ ع ط
03/12/2023 20:31:55
MENAFN03122023000117011021ID1107528291
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