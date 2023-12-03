ندوة بالهاشمية تناقش قانون السير المعدل ومخاطر إطلاق العيارات النارية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 3 كانون الأول (بترا)-نظمت الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام،اليوم الأحد، ندوة توعوية حول قانون السير المعدل ومحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية .

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون أهمية هذه الندوات التي تسهم في توعية أبناء المجتمع الأردني ،خاصة فئة الشباب،بأخطار ومخاطر هذه الظواهر، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعلان عن إدراج مساق خاص بالثقافة المرورية بهدف تعزيز الوعي المروري لدى الطلبة .

وتحدث مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس الدويري حول قانون السير الجديد المعدل لسنة 2023، ودور هذا القانون في الحد من حوادث السير التي استنزفت الكثير من الأرواح لسالكي الطرق،مبيناً ان عدد المخالفات المسجلةمنذ بداية العام 2023 حتى نهاية الشهر تشرين الثاني الماضي بلغت (5088) مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية، و(82950) مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية حمراء، و(11851) مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، و(132534) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وقال إن عدد المركبات الموجودة في المملكة تقدر بمليونين ومئة ألف مركبة ، وهناك ثلاثة ملايين شخص يحملون رخصة قيادة ، حيث ان الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية تقدر بنحو 322 مليون دينار، مشيراً إلى إنخفاض مخالفات قطع الإشارة الحمراء منذ تطبيق القانون الجديد بنسبة 70 بالمئة .

من جانبه تحدث مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد فهد أبو وندي عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي تعد من الظواهر الدخيلة على المجتمع الأردني وتشكل خطرا كبيراً على المواطنين الأبرياء، والدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام للتصدي لهذه الظاهرة بالشراكة مع المواطن الأردني .

بدوره أشاد مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب بالعادات والتقاليد الأردنية التي تميز النسيج المجتمعي الأردني والتي أصبحت الآن تشكل رديفاً مع رجل الأمن في الحد من هذه الظواهر السلبية.

وعلى هامش الندوة، عرض فيلم وثائقي اشتمل على العديد من الحوادث التي وثقتها كاميرات المراقبة ، كما جرى التوقيع على وثيقة تدعو لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

03/12/2023 20:30:31