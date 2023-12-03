ندوة بالهاشمية تناقش قانون السير المعدل ومخاطر إطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 3 كانون الأول (بترا)-نظمت الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام،اليوم الأحد، ندوة توعوية حول قانون السير المعدل ومحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية .
وأكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون أهمية هذه الندوات التي تسهم في توعية أبناء المجتمع الأردني ،خاصة فئة الشباب،بأخطار ومخاطر هذه الظواهر، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعلان عن إدراج مساق خاص بالثقافة المرورية بهدف تعزيز الوعي المروري لدى الطلبة .
وتحدث مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس الدويري حول قانون السير الجديد المعدل لسنة 2023، ودور هذا القانون في الحد من حوادث السير التي استنزفت الكثير من الأرواح لسالكي الطرق،مبيناً ان عدد المخالفات المسجلةمنذ بداية العام 2023 حتى نهاية الشهر تشرين الثاني الماضي بلغت (5088) مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية، و(82950) مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية حمراء، و(11851) مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، و(132534) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.
وقال إن عدد المركبات الموجودة في المملكة تقدر بمليونين ومئة ألف مركبة ، وهناك ثلاثة ملايين شخص يحملون رخصة قيادة ، حيث ان الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية تقدر بنحو 322 مليون دينار، مشيراً إلى إنخفاض مخالفات قطع الإشارة الحمراء منذ تطبيق القانون الجديد بنسبة 70 بالمئة .
من جانبه تحدث مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد فهد أبو وندي عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي تعد من الظواهر الدخيلة على المجتمع الأردني وتشكل خطرا كبيراً على المواطنين الأبرياء، والدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام للتصدي لهذه الظاهرة بالشراكة مع المواطن الأردني .
بدوره أشاد مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب بالعادات والتقاليد الأردنية التي تميز النسيج المجتمعي الأردني والتي أصبحت الآن تشكل رديفاً مع رجل الأمن في الحد من هذه الظواهر السلبية.
وعلى هامش الندوة، عرض فيلم وثائقي اشتمل على العديد من الحوادث التي وثقتها كاميرات المراقبة ، كما جرى التوقيع على وثيقة تدعو لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
03/12/2023 20:30:31
MENAFN03122023000117011021ID1107528290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.