ورشة حول الملكية والميراث بآل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 3 كانون الثاني ( بترا ) -نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورشة حول "الملكية والميراث والعنف الاقتصادي".
وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمعية والدولية الدكتور هاني اخو ارشيدة إن رسالة المركز تنبثق عن رسالة الجامعة والتي تسعى لتوفير بيئة بحثية محفزة لإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا المرأة ، وذلك لخلق الوعي والمعرفة بها محلياً، واقليمياً وعالمياً.
وبينت منسقة برامج حماية المرأة في اللجنة الوطنيه الأردنية لشؤون المرأة دانيا الحجوج ان هذه الورشة تهدف الى رفع الوعي لدى الطلبة عن العنف الاقتصادي ضد المرأة والتركيز على حقها في الملكية و الميراث نتيجة الممارسات التمييزية والتي تؤدي إلى حرمانها من هذه الحقوق.
وتناولت الناشطة النسوية الدكتورة سمر الشهوان واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بالتركيز على عدد من المؤشرات الإحصائية الوطنية كضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بنسبة 14 بالمئة وارتفاع البطالة بين الإناث وفجوة الأجور وكذلك البنية الثقافية والمجتمعية للمجتمع الأردني ودور الأهل في ذلك.
وتحدثت رئيسة جمعية دعم لتمكين المرأة المحامية مرام مغالسة عن موقف التشريعات الدولية والمحلية من حق الملكية والميراث للمرأة ودور الاستراتيجيات الوطنية في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من حيث العمل على تعديل بعض التشريعات وتطوير العديد من تدابير الحماية لكفالة العمل اللائق للفتيات والنساء من أجل تعزيز الوقاية والحماية بما يشكل استجابة لتفعيل حق العمل للمرأة وفقا للدستور.
وتناول الدكتور إحسان ابو عرقوب من دائرة الإفتاء العام بعض الصور في العنف الاقتصادي ضد المرأة كحرمانها من حقها الشرعي في الإرث والاستيلاء على راتبها دون رضاها وحرمانها من مهرها واكراهها على الاقتراض والتقتير بالنفقة، مبيناً أن الإسلام جعل النساء من أصحاب الفروض في الميراث والفرض لا يسقط بضيق التركة وصاحب الفرض يأخذ حقه أولا.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
03/12/2023 20:02:48
MENAFN03122023000117011021ID1107528289
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