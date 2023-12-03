ورشة حول الملكية والميراث بآل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 3 كانون الثاني ( بترا ) -نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورشة حول "الملكية والميراث والعنف الاقتصادي".

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمعية والدولية الدكتور هاني اخو ارشيدة إن رسالة المركز تنبثق عن رسالة الجامعة والتي تسعى لتوفير بيئة بحثية محفزة لإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا المرأة ، وذلك لخلق الوعي والمعرفة بها محلياً، واقليمياً وعالمياً.

وبينت منسقة برامج حماية المرأة في اللجنة الوطنيه الأردنية لشؤون المرأة دانيا الحجوج ان هذه الورشة تهدف الى رفع الوعي لدى الطلبة عن العنف الاقتصادي ضد المرأة والتركيز على حقها في الملكية و الميراث نتيجة الممارسات التمييزية والتي تؤدي إلى حرمانها من هذه الحقوق.

وتناولت الناشطة النسوية الدكتورة سمر الشهوان واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بالتركيز على عدد من المؤشرات الإحصائية الوطنية كضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بنسبة 14 بالمئة وارتفاع البطالة بين الإناث وفجوة الأجور وكذلك البنية الثقافية والمجتمعية للمجتمع الأردني ودور الأهل في ذلك.

وتحدثت رئيسة جمعية دعم لتمكين المرأة المحامية مرام مغالسة عن موقف التشريعات الدولية والمحلية من حق الملكية والميراث للمرأة ودور الاستراتيجيات الوطنية في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من حيث العمل على تعديل بعض التشريعات وتطوير العديد من تدابير الحماية لكفالة العمل اللائق للفتيات والنساء من أجل تعزيز الوقاية والحماية بما يشكل استجابة لتفعيل حق العمل للمرأة وفقا للدستور.

وتناول الدكتور إحسان ابو عرقوب من دائرة الإفتاء العام بعض الصور في العنف الاقتصادي ضد المرأة كحرمانها من حقها الشرعي في الإرث والاستيلاء على راتبها دون رضاها وحرمانها من مهرها واكراهها على الاقتراض والتقتير بالنفقة، مبيناً أن الإسلام جعل النساء من أصحاب الفروض في الميراث والفرض لا يسقط بضيق التركة وصاحب الفرض يأخذ حقه أولا.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

03/12/2023 20:02:48