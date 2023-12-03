ميدالية برونزية للاردن ببطولة قبرص لكرة الطاولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- نال المنتخب الوطني لكرة الطاولة والمكون من اللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة الميدالية البرونزية لمسابقة زوجي السيدات في بطولة قبرص الدولية.
وحل المنتخب الوطني ثالثا خلف المنتخب القبرصي (أ) الذي حصل على الميدالية الذهبية، و المنتخب اللبناني الحاصل على الميدالية الفضية.
وعلى صعيد مسابقة الفرق للسيدات، فقد المنتخب الوطني فرصة الفوز بإحدى الميداليات بفارق الأشواط عن منتخبات قبرص (أ) واليونان وقبرص (ب)، وذلك بعد أن تعادل المنتخب الوطني مع هذه المنتخبات بالنقاط.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
03/12/2023 19:59:55
MENAFN03122023000117011021ID1107528288
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