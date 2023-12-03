-->

Monday, 04 December 2023 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميدالية برونزية للاردن ببطولة قبرص لكرة الطاولة

12/3/2023 2:29:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- نال المنتخب الوطني لكرة الطاولة والمكون من اللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة الميدالية البرونزية لمسابقة زوجي السيدات في بطولة قبرص الدولية.
وحل المنتخب الوطني ثالثا خلف المنتخب القبرصي (أ) الذي حصل على الميدالية الذهبية، و المنتخب اللبناني الحاصل على الميدالية الفضية.
وعلى صعيد مسابقة الفرق للسيدات، فقد المنتخب الوطني فرصة الفوز بإحدى الميداليات بفارق الأشواط عن منتخبات قبرص (أ) واليونان وقبرص (ب)، وذلك بعد أن تعادل المنتخب الوطني مع هذه المنتخبات بالنقاط.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
03/12/2023 19:59:55

MENAFN03122023000117011021ID1107528288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث