لجنة التعليم النيابية تطلع على العملية التعليمية بمخيم الزعتري

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 3 كانون الاول ( بترا )-تفقد رئيس وعدد من أعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الأحد، مدرسة المهلب بن أبي صفرة الأساسية في مخيم الزعتري للاطلاع على واقع العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها في المخيم.

وجال رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني وأعضاء اللجنة على عدد من الصفوف في المدرسة للاطلاع عن كثب على سير العملية التعليمية واستمعوا من منسق وضابط ارتباط المدارس في مخيم الزعتري صالح القاضي عن واقع المدارس في المخيم، مبينا أن جميع المدارس في المخيم والبالغ عددها 32 مدرسة تتبع مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية وتعمل بنظام الفترتين بواقع فترة صباحية 16 مدرسة للاناث وفترة مسائية بواقع 16 مدرسة بنين .

وأشار إلى أن مخيم الزعتري يضم 22 مركز رياض أطفال مستقل يعمل بنظام الفترتين، لافتا أن عدد الطلاب داخل مدارس المخيم يبلغ 23751 طالبا و طالبة يقوم على تدريسهم وإدارة المدارس 12590معلما وإداريا .

وقال النائب المومني إن زيارة لجنة التربية والتعليم النيابية لإحدى المدارس في مخيم الزعتري للاطلاع على أرض الواقع لاحتياجات العملية التعليمية بشكل عام سواء للطلبة والبيئة المدرسية والمعلمين، مضيفا"أن ما شاهدناه اليوم من العملية التنظيمية من إدارة المخيم يبعث على الاطمئنان "

واضاف، أنه من الواضح أن انعكاسات جائحة كورونا كان لها آثار سلبيةمن خلال ما لمسناه من ضعف لدى الطلبة، وأن دورنا وكل أصحاب الشأن بالعملية التعليمية يأتي الان لبذل كل جهد لتعويض هؤلاء الطلبة عما تم فقدانه خلال المرحلة السابقة فيما يخص العملية التعليمية.

وبين أن للأردن دور رائد في استقبال اللاجئين وتوفير كافة الاجواء المناسبة لهم لاسيما التعليمية، مشيرا إلى أن الجهد الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني جعل من الأردن واحة للجميع وأبوابها مفتوحة لكافة الأشقاء العرب ويتم التعامل معهم كمعاملة الاردني.

وقال إن البيئه الصفية في مدارس مخيم الزعتري تشابه البيئة الصفية في المدارس في القرى والمدن الأردنية مشيرا الى اهمية إعادة النظر في العملية التعلمية للخروج من مربع انعكاسات جائحة كورونا وأن نعمل بجد لمعالجة الاختلالات ووضع خطط لمعالجة الفاقد التعليمي في مدارس مخيم الزعتري، مضيفا أن طلبة المدارس في المخيم أمانة في أعناقنا .

وأوضح أن هنالك نسبة كبيرة من تسرب الطلبة من المدارس ما يتطلب معالجة هذه الحالة، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالمعلمين في حال حدوث تقصير من المنظمات التي ترعى هذا الجانب ومعالجته من خلال وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن المدارس من الناحية التنظيمية مطمئنة .

وأشار المومني أن هولاء الأطفال في حال الانتهاء من التعليم المدرسي مستقبلا سيرجعوا بذاكرة حسنة عن توعية التعليم في الأردن.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

03/12/2023 19:59:05