قطر تعلن عن كفالة 3 آلاف يتيم وعلاج 1500 جريح فلسطيني من غزة

قطر تعلن عن كفالة 3 آلاف يتيم وعلاج 1500 جريح فلسطيني من غزة
التاريخ
12/3/2023 2:29:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 كانون الأول(بترا)- أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن مبادرة لعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن هذه المبادرة، تأتي بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وستتكفل قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع مصر، تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، سيرت قطر 37 طائرة محملة بـ 1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.
--(بترا)
أز/ع ط
03/12/2023 19:45:23
MENAFN03122023000117011021ID1107528286
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